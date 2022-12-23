أطعمة تحسن الحالة المزاجية فى فصل الشتاء.. منها الخضراوات الورقية

يصاب نسبة كبيرة من الأشخاص باكتئاب الشتاء، ويرجع السبب للغيوم وتساقط الأمطار، وأيضا برودة الطقس، ولذا قدم التقرير المنشور عبر موقع “everdayhealth” أبرز وأهم الأطعمة التي تقلل من فرص الإصابة به، ومنها:
أطعمة تحسن الحالة المزاجية فى فصل الشتاء.. منها الخضراوات الورقيةالجمعة، 23 ديسمبر 2022 04:00 م
اكتئاب الشتاء
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