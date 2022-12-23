اليوم السابع
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أطعمة تحسن الحالة المزاجية فى فصل الشتاء.. منها الخضراوات الورقية

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 04:00 م
أطعمة تحسن الحالة المزاجية فى فصل الشتاء.. منها الخضراوات الورقية اكتئاب الشتاء
كتبت فاطمة ياسر

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يصاب نسبة كبيرة من الأشخاص باكتئاب الشتاء، ويرجع السبب للغيوم وتساقط الأمطار، وأيضا برودة الطقس، ولذا قدم التقرير المنشور عبر موقع “everdayhealth” أبرز وأهم الأطعمة التي تقلل من فرص الإصابة به، ومنها: 

- الخضراوات الورقية:

 الخضراوات الورقية تعد من الأطعمة الغنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، ولذا فتناولها يساهم بشكل كبير في تخفيف الشعور بالتوتر والقلق، وتعزز صحة المخ ووظائف المخ.

- البروتين:

نقص نسبة البروتين في الجسم يعد من أبرز وأهم الحيل المسببة للإصابة باكتئاب الشتاء، فنقص البروتين في الأجسام  له تأثيرات سلبية على الصحة النفسية، حيث يؤدي إلى حدوث تقلبات مزاجية حادة، ولذا عليك تناول البروتين الحيواني أي اللحوم والنباتي كالبقوليات. 

- الفول:

يعد من الأطعمة التي تعمل علي  توازن الميكربيوم المعوي ويعود بالنفع على الصحة النفسية، لأنه يحفز المخ على إنتاج السيروتونين، وهو ناقل عصبي يساعد على الشعور بالسعادة.

- الشيكولاتة الداكنة:

 الشوكولاتة الداكنة تشجع المخ على إنتاج هرمون السيروتونين، لاحتوائها على مادة البوليفينول، ولذا فهي تعد مضاد طبيعي للاكتئاب. 

- الموز:

يحتوي على مادة التربتوفان، التي  تشعرك بالراحة والسعادة ومقاومة الإكتئاب، والحد من الشعور بالقلق والتوتر. 
 

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