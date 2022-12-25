وزير النقل يتفقد مواقع العمل بالخط الثانى للقطار السريع من سوهاج لحدائق أكتوبر

كتب ـ سيد الخلفاوى

تفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، مواقع العمل بالخط الثانى للقطار الكهربائى السريع (أكتوبر / الأقصر / أسوان/ أبو سمبل) لمتابعة التقدم فى معدلات التنفيذ فى المسافة من سوهاج حتى محطة المنيا بطول حوالى 245 كم والتى تشمل 11 محطة.

وتفقد الوزير مواقع 11 محطة فى هذه المسافة من إجمالى 36 محطة تشكل عدد محطات الخط الثانى من شبكة القطار السريع وذلك بواقع عدد 3 محطات للقطارات السريعة وهى (المنيا - أسيوط - سوهاج)، و8 محطات للقطارات الإقليمية هى (أبو قرقاص- ملوى - ديروط - القوصية - منفلوط - أبو تيج - الغنايم جهينة) والتى وجه الوزير عند تفقدها بدراسة الحركة المرورية فى المنطقة.

ووجه وزير النقل بتكثيف الأعمال والعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع وفقا للجدول المخطط، مشيرا إلى أنه تم مراعاة أن يكون مسار القطار داخل حرم الطريق الغربى، وأن يكون موقع المحطات قريب من الطرق والأماكن السكنية ومناطق التقاطعات مع محاور النيل، لخدمة سكان محافظات الصعيد، وأيضا أن تكون جميع طرق الاقتراب للمحطات حرة وتخدم جميع اتجاهات الحركة المرورية، وذلك تيسيرا على المسافرين للوصول إلى المحطات من كل الاتجاهات ومن جميع المدن والقرى القريبة.

كما عاين الوزير باقى قطاعات المسار وتقاطعه مع الطرق ( الدائرى الأوسطى والإقليمى والصعيد الغربى وبنى مزار / البويطى وديروط / الفرافرة).

وأكد الوزير فى تصريحات صحفية خلال جولته، أن تنفيذ الجسور الترابية والكبارى والأعمال الصناعية للمسار والمحطات والأسوار تتم بواسطة كبرى الشركات المصرية المتخصصة فى هذه المجالات، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار وستقوم الشركة الألمانية بتنفيذ جميع أعمال الأنظمة للمشروع، والمتمثلة فى الإشارات والاتصالات، وأعمال السكة، والأعمال الكهروميكانيكية، وغيرها، بالإضافة إلى تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة بكل أنواعها التى تشمل القطارات السريعة، والقطارات الإقليمية، والجرارات الكهربائية، فضلا عن تصميم الورشة وتوريد وتركيب معداتها، مضيفاً أن شبكة القطار الكهربائى السريع مكونة من 3 خطوط رئيسية بإجمالى أطوال حوالى 2000 كم منها حوالى 1400 كم لخدمة الصعيد، مضيفاً أن منظومة القطار الكهربائى السريع الصديقة للبيئة ستمثل نقلة نوعية هائلة فى وسائل النقل الأخضر المستدام فى مصر وستغطى أنحاء الجمهورية، وكما أنها بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة فإنها ستساهم فى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات بالاضافة الى الحفاظ على البيئة .

ولفت إلى أن السرعة التصميمية للشبكة 250 كم / س والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كم/ س والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ الساعة وقطارات نقل البضائع 120 كم / ساعة وأن عدد القطارات الكهربائية السريعة بهذا الخط من المقرر أن تصل إلى 20 قطاراً، والقطارات الكهربائية الإقليمية 48 قطاراً بسرعة 160 كم /س، و20 جرار لنقل البضائع لضمان تحقيق أكبر عائد مالى يغطى مصروفات التشغيل والصيانة فيما بعد، مضيفاً ان الهدف من تنويع الوحدات المتحركة (سريعة وإقليمية) هو توفير وسيلة نقل حضارية تناسب كل مستويات الدخل، مع تقديم خدمة متميزة.