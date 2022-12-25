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وزير الصحة: السكر يصيب 15% من السكان عالميا.. و11 مليون مصاب في مصر

الأحد، 25 ديسمبر 2022 07:20 م
وزير الصحة: السكر يصيب 15% من السكان عالميا.. و11 مليون مصاب في مصر الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة
كتب وليد عبد السلام

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قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن السكر يصيب 15% من السكان على مستوى العالم، وتابع أن إجمالي المصابين في مصر بالتأمين الصحي نحو 11 مليون مصاب هو ما تم الوصول إليه.
 
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تسجيل رقم قياسي جديد على جينيس للأرقام القياسية، في التوعية بمرض السكر.
 
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن الدولة تهتم بالوصول لهؤلاء المرضى وتقديم الخدمات العلاجية له، والتشخيص المبكر له، وهو ما ظهر جليا من خلال مبادرة 100 مليون صحة.
 
وأكد وزير الصحة والسكان، أن مرض السكر من الأمراض الخطيرة، لكن يمكن تجنبه من خلال التوعية بهذا المرض وطرق الإصابة به، وتجيب الوصول إلى المضاعفات.
 
وأشار وزير الصحة والسكان، أنه بالتعاون مع شركة دوائية عالمية في مجال السكر، سيتم دعم الابحاث العلمية لمعرفة الخصائص الجينية للمرض في مصر، وعوامل الإصابة، وما إذا كانت تختلف عن نظيرهم من الشعوب الأخرى. 
 
 

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