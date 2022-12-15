وسائل طبيعية تساعد فى إدارة مرض السكر

كتب – حسام الشقويرى

يطلق على السكر المرتفع في الدم مرض السكري، هناك سببان رئيسيان وراء مرض السكري - أحدهما عندما يتوقف الجسم عن إنتاج الأنسولين والثاني عندما لا يستجيب الجسم للأنسولين الذي ينتجه الجسم. يقوم الجسم بتكسير الأنسولين واستخدامه كطاقة يتم نقلها إلى الخلايا، وهناك نوعان من مرض السكري - النوع الأول والسكري من النوع الثاني وفقا لما نشره موقع timesofindia

مرض السكري من النوع الأول

يحدث داء السكري من النوع الأول عادةً في الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا ولهذا يُطلق عليه أيضًا سكري الأحداث. في هذا النوع ، يصبح الجسم غير قادر جزئيًا أو كليًا على إنتاج الأنسولين..

داء السكري من النوع الثاني

مرض السكري من النوع الثاني أكثر شيوعًا من مرض السكري من النوع الأول في الهند. عادةً ما يحدث داء السكري من النوع الثاني للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا. يحدث هذا النوع من السكري بسبب مقاومة الأنسولين.

بعض الطرق الطبيعية التي يمكننا من خلالها علاج مرض السكري في المنزل:

ما لا نأكله:

هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تؤثر سلبًا على مرض السكري لديك. لذا ، فإن أول شيء عليك القيام به هو إزالة هذه الأطعمة من نظامك الغذائي.

1. السكر المكرر - نعلم جميعًا أن السكر ، حتى يصبح في أكثر صوره طبيعية ، ضار للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري. عند تناوله ، يؤدي السكر المكرر إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم بسرعة. في بعض الأحيان ، حتى الشكل الطبيعي مثل العسل يمكن أن يتسبب في ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم. لذلك ، من الأفضل تجنب السكر المكرر بكل الوسائل إذا كنت مصابًا بمرض السكر.

2 - . الأطعمة المعدلة وراثيا - الأطعمة المعدلة وراثيا لديها القدرة على تعزيز مرض السكري جنبا إلى جنب مع التسبب في أمراض الكبد والكلى. اختر المنتجات التي تم تصنيفها على أنها خالية من الكائنات المعدلة وراثيًا.

ما نأكله

1 – القرفة

تحتوي القرفة على مركب نشط بيولوجيًا يمكن أن يساعد في محاربة مرض السكري والوقاية منه. من المعروف أن القرفة تحفز نشاط الأنسولين وبالتالي تنظم مستوى السكر في الدم. بما أن الإفراط في أي شيء سيء ، فإن تناول القرفة بكميات زائدة يمكن أن يزيد من خطر تلف الكبد بسبب مركب يسمى الكومارين الموجود فيه. القرفة الحقيقية ، وليس التي تشتريها من المتاجر (قرفة كاسيا) هي أكثر أمانًا.

2 – الصبار

عادةً ما يستخدم الصبار لأغراض التجميل ، ولكن نظرًا لخصائصه المضادة للالتهابات ، فإنه يمكن أن يشفي الجروح. بسبب خصائصه المضادة للالتهابات ، و يتحكم في مستويات السكر في الدم.

3 - فيتامين سي

فيتامين ج ليس مفيدًا للبشرة فحسب ، بل إنه مفيد أيضًا لمرض السكري. أظهرت الدراسات الحديثة أن تناول ما يقرب من 600 مجم من فيتامين سي يوميًا يمكن أن يحسن مستوى السكر في الدم بشكل ملحوظ. يجب على الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري المزمن أن يستهلكوا الأطعمة الغنية بفيتامين سي كل يوم. بعض الأطعمة الغنية بفيتامين C هي amla والبرتقال والطماطم والتوت.