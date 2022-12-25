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وزارة قطاع الأعمال تستهدف تدشين خطوط إنتاج ورق وكرتون وزجاج بـ322 مليون دولار

الأحد، 25 ديسمبر 2022 04:00 ص
وزارة قطاع الأعمال تستهدف تدشين خطوط إنتاج ورق وكرتون وزجاج بـ322 مليون دولار وزارة قطاع الأعمال
كتب عبد الحليم سالم

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تواصل وزارة قطاع الأعمال العام ، الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصانع شركاتها وفق توجيهات الدكتور محمود مصطفى عصمت وزير قطاع الأعمال العام، حيث تم طرح  أول خريطة استثمارية لوزارة قطاع الأعمال العام وشركاتها التابعة خاصة المشروعات الجاهزة للشراكة مع القطاع الخاص، من بينها إنشاء خط جديد لإنتاج ألواح اللب المجفف من جريد النخيل وناتج تقليم الأشجار وخط إنتاج كرتون وزجاج بقيمة 322 مليون دولار للمشروعات الثلاثة.

ويتضمن المشروع الأول أنتاج ألواح اللب المجفف بطاقة إنتاجية تقدر بـ75000 طن سنوياً (250 طن / يوم) وتصل التكلفة التقديرية للمشروع نحو 102.7 مليون دولار وتبلغ فترة الاسترداد نحو 12.50 سنة ويبلغ معدل العائد الداخلي  14.32%.

كما تسعى الوزارة لتدشين خط إنتاج كرتون دوبلكس مغطى بطاقة إنتاجية 66 الف طن سنويا نحو 220 طن يوميا، حيث تصل التكاليف الاستثمارية التقديرية 26 مليون دولار.

وتسعى الوزارة، أيضا لتدشين مشروع إنتاج الزجاج المسطح عالى النقاء في مجال انتاج الالواح الشمسية الطاقة الإنتاجية 219 ألف طن / سنوياً وتصل التكاليف الاستثمارية التقديرية 180 مليون دولار.


قطاع الاعمال

الشركات

صناعة الورق

القابضة الكيماوية

محمود عصمت



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