شرم الشيخ تختتم فعاليات دورات تدريبية للرسم على الزجاج.. صور

جنوب سيناء - فايزة مرسال

اختتم مركز التنمية الشبابية بشرم الشيخ فعاليات دورات تدريبية للرسم علي الزجاج التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة ممثلةً في الإدارة المركزية لتمكين الشباب "الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة" بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، وتهدف تلك الدورات إلى تشجيع الشباب على التدريب المهني والحرفي وإعداده وفق احتياجات سوق العمل.

جدير بالذكر، أن هذه التدريبات الحرفية تهدف إلي نشر ثقافة العمل الحر وتدريب الشباب على المهن الحرفية التي تؤهلهم للدخول الى سوق العمل، كما يتم عرض منتجاتهم في المعارض التي تنفذها الادارة المركزية لتمكين الشباب.

كما نفذ مركز شباب الساحل نموذج محاكاة جلسة برلمانية لأعضاء برلمان الطلائع والشباب حرصًا من وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بأدوارها على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وجعل الرياضة اسلوب حياة، بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ومتابعه محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره وأحمد عبد العزيز وكيل المديرية وعملا بمبادرة الرياضة مش بس كرة.

يأتي ذلك دعما من المديرية لبناء جيل لديه القدرة على القيادة والتمكن من استخدام الأدوات البرلمانية الصحيحة، بناء على تدريب ووعى ليصبحوا سفراء التنوير، أصحاب دور مستقبلي فى الحياة السياسية بناء على علم وإدراك، يبنى من الآن، وأشار إلى أهمية مشاركتهم تلك الجلسات كنموذج للحياة النيابية، وصقل خبراتهم وقدرتهم على نقل نبض الشارع و تقديم صورة كاملة عنه للتنفيذين لخدمة مجتمعهم.