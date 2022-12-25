هطول أمطار خفيفة بالشرقية وسيولة مرورية بطرق المحافظة.. صور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تشهد محافظة الشرقية اليوم الأحد، هطول أمطار خفيفة ولكن مستمرة ، وحتى الآن لم تتأثر الطرق الرئيسية بهطول الأمطار، وما زالت المركبات تسير دون أى عائق ، وسجلت درجات الحرارة بها العظمى 21 والصغرى 13 درجة ونسبة سقوط أمطار 1% ونسبة الرطوبة بالمحافظة بلغت 61% والرياح 13 كم/ ساعة وظهرت سماء الشرقية صافية وتظهر بها غيوم من وقت لآخر

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه تم تشكيل غرفة لمراقبة الطقس وحال هطول الأمطار تنطلق لجان ومعها سيارات شفط ونزح مياه الأمطار من الشوارع عودة الحياة لطبيعتها فى أسرع وقت ممكن

كما صرح أنه تم عمل صيانة كاملة لاعمدة الإنارة بالمدن والقرى والعزب والنجوع واصلاحها وتغيير التالف منها وتغيير الاسلاك المكشوفة لمعزولة حتى لا تضعف المارة حال هطول الأمطار.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مائل البرودة فى أول الليل بارد فى أخره على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة بنسبة حدوث 40٪ ، وأمطار متوسطة نهارا قد تكون غزيرة مساء على شمال الوجه البحرى بنسبة حدوث 70٪، وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، متوسطة نهارا تكون غزيرة مساء على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء ، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على شمال الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد : القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة.



هطول أمطار خفيفة بالشرقية (1)



هطول أمطار خفيفة بالشرقية (2)



هطول أمطار خفيفة بالشرقية (3)



هطول أمطار خفيفة بالشرقية (4)



هطول أمطار خفيفة بالشرقية (5)