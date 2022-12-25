حصاد 2022.. مجمع خدمات ومحطة مياه أبرز المشروعات الخدمية بكفر صقر الشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

استعرض صبحي عبدالهادي رئيس مركز و مدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية، نسب تنفيذ أعمال مشروعات تنموية وخدمية خلال عام 2022، ولتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن في إنهاء طلباتهم والتنقل لقضاء مصالحهم، تم إنشاء مبني مجمع الخدمات مجلس المدينة - مرحلة أولى بتكلفة 8.5 مليون جنيه واستكمال أعمال مبني مجمع خدمات مجلس المدينة، مرحله ثانية بتكلفة 12.5 مليون جنيه، وإنشاء محطه مياه تليجه بنسبه تنفيذ 80% بتكلفة 60 مليون جنيه.

ولتخفيف الكثافة الطلابية بالفصول، جارى إنشاء مدرسة الهجارسة الثانوية بنسبة تنفيذ 40% بتكلفة وإنشاء دار حضانة الهجارسة بتكلفة 5% لتحسين العملية التعليمية لأبنائنا الطلاب.

وللإرتقاء بالشكل الحضارى والجمالى أمام المواطنين والزائرين،أوضح رئيس المركز أنه جارى رفع كفاءه ورصف طريق كفرصقر / الحوامده بنسبه تنفيذ 80% وبتكلفة 20 مليون جنيه ورصف كفاءة طريق القضاه من كوبرى العزازية والقضاه وطريق ابو السعود بنسبه تنفيذ 25%بتكلفة 16 مليون جنيه إستكمال توريد وتركيب أعمده الإناره بمدخل المدينة والطريق الدائرى بنسبه تنفيذ 90% وبتكلفة 612 الف جنيه.

وخلال عام 2022 ولإعادة الانضباط بشوارع وميادين المركز، شنت رئاسة مركز ومدينة كفر صقر حملات متنوعة لرفع الإشغالات من الشوارع والطرق العامه والميادين

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 166 محضر إشغال طريق ضد أصحاب المحال التجاريه والباعه الجائلين وتم إزالة 31 حاله إشغال في حملات مكبره لرفع الاشغالات وإزالة 154 إعلانا مخالفا وتحرير 13 محضر ضد أصحاب محال تجارية وغلق 5 مقاهي و 5 مراكز للدروس الخصوصيه مخالفين للاشتراطات السلامة والصحة المهنية وتحرير 212 محضر ضد الأنشطة التجارية لوجود مخالفات بيئيه، كما تم إزاله 146 حالة تعد بالبناء المخالف على أراضي أملاك الدولة على مساحة 5890 مترا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وللحفاظ على جو بيئي صحي ونقي للمواطنين والارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي أمام المواطنين والزائرين، تكثف رئاسة المركز جهودها اليومية بشن 3 حملات نظافه علي مدار اليوم لرفع مخلفات القمامة و الأتربة وأسفرت تلك الحملات عن رفع 6908 طن قمامة.