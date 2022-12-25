اليوم السابع
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مشاجرة تنتهي بمقتل شاب وإصابة آخر في العمرانية

الأحد، 25 ديسمبر 2022 01:52 ص
مشاجرة تنتهي بمقتل شاب وإصابة آخر في العمرانية مشاجرة
كتب بهجت أبو ضيف

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نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة العمرانية في محافظة الجيزة، بسبب خلافات بينهم، مما أسفر عن مقتل شاب وإصابة آخر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، كما تم فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص وإصابة آخر في مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة العمرانية. 
 
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص  بسبب خلافات بينهم، مما أسفر عن مقتل شاب، وإصابة آخر، وتم نقل المصاب إلى مستشفى قصر العيني لتلقي العلاج. 
 
استمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، كما تم فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمحل الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقررت النيابة تشريح الجثة والتصريح بدفنها  وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وباشرت التحقيق. 
 

قتل شاب

مشاجرة بالعمرانية

قتل شاب بالعمرانية

امن الجيزة



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