محافظ شمال سيناء يفتتح معرض السلع الغذائية المخفضة بالعريش.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، على اهتمام الدولة حاليا بتوفير السلع التموينية والمواد الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأعلن المحافظ أثناء افتتاحه معرض "السلع الغذائية المخفضة" بالعريش اليوم، يرافقه أمانى رسلان مدير عام التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، محمد سليم قويدر نائب رئيس الغرفة التجارية، واللواء أسامة أحمد عفش رئيس مركز ومدينة العريش، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية عن تهنئتة لأهالى المحافظة بمناسبة موسم الشتاء وافتتاح المعرض، مشيرا إلى استمرار المعرض حتى شهر رمضان لتوفير جميع احتياجات المواطنين من مختلف السلع والمواد الغذائية المتنوعة، حيث تم اختصار الوسيط بين تاجر الجملة وتاجر التجزئة وتوصيل السلعة إلى المستهلك مباشرة بدون وسطاء، وأن السلع تباع بتخفيضات تصل إلى 20% وذلك للمشاركة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن السيناوى، وذلك بالرغم من ارتفاع الأسعار عالميا.

وأشار المحافظ الى شكر وتقدير القوات المسلحة التى تساهم فى توفير احتياجات المواطنين، حيث تم افتتاح عدة منافذ لبيع السلع المخفضة بالعريش، وجارى افتتاح منافذ أخرى بالمحافظة، وخلال شهر رمضان يتم افتتاح معارض أخرى باشتراك تجار التحزئة.

وطالب المحافظ المواطنين بعدم التكالب على السلع أو تخزينها، حيث إن السلع متوافرة بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة، وكلف المحافظ مفتشى ومباحث التموين والرقابة التموينية باستمرار متابعة الأسواق، والتركيز على كتابة أسعار السلع والمواد الغذائية والمنتجات المتنوعة بالأسواق والمحال التجارية على لوحة كبيرة وبصورة واضحة للمستهلك، مشددا على اتخاذ الإجراءات المشددة ضد التجار المخالفين.

ومن حانبها، أكدت أمانى رسلان مدير عام التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة على استمرار المعرض حتى شهر رمضان المقبل، وذلك طبقا لتوجيهات المحافظ وبالاشتراك مع الغرفة التجارية وعدد من الشركات وتجار الجملة، ولتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن السيناوى.

ومن جانبهم، أشار العديد من المواطنين إلى توافر احتياجاتهم بأسعار مخفضة من خلال المعرض.