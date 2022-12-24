محافظ شمال سيناء يتابع تصريف مياه الأمطار ويؤكد على استمرار رفع درجة الاستعداد

شمال سيناء - محمد حسين

تابع الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عمليات سحب وتصريف مياه الأمطار من الشوارع والميادين بمختلف أنحاء المحافظة.

اعلنت محافظة شمال سيناء انه قام أسامة أحمد العفش رئيس مركز ومدينة العريش بتفقد تصريف المياه من الشوارع وكذا تفقد محطة مياه الصرف الصحى.

وأكد المحافظ أن مجالس المدن بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى قامت بمتابعة أماكن تجمع مياه الأمطار فى مختلف الشوارع والميادين، وتسليك بالوعات تصريفها وسحب وتصريف المياه من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة على مستوى المحافظة عن طريق سيارات شفط المياه.

ومن جهة أخرى تقوم باقى مجالس المدن على مستوى المحافظة بالتنسيق مع مديرية الطرق والأجهزة المعنية بازالة العوائق وتجمعات المياه على الطرق وفى الشوارع الرئيسية لتيسير حركة المرور، وتقوم السيارات بشفط المياه، علاوة على تسليك بالوعات المجارى وازالة أية عوائق أمامها.

وأشاد المحافظ بالطواقم الفنية والعاملين الذين يقومون بعمليات تصريف المياه من الشوارع تحت الظروف الجوية الصعبة ، وذلك لتيسير حركة المرور والسيارات بالشوارع، موجها الشكر الى جميع الجهات المعاونة مثل قطاعات : المياه والصرف الصحى والكهرباء والمرور والحماية المدنية والعاملين بغرف العمليات على الجهود المبذولة خلال فترات تساقط الأمطار.

وأعلن المحافظ عن استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية، مؤكدًا على استمرار رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة فى مواجهة الظروف الجوية.

وأهاب المحافظ بالمواطنين الالتزام بتنفيذ التعليمات بعدم الوقوف تحت البلكونات وعدم الاقتراب من محولات الكهرباء وأعمدة الإنارة والمظلات والأشجار المتهالكة وعدم الخروج الا للضرورة حرصا على سلامتهم.

وأكد أسامة أحمد عفش رئيس مركز ومدينة العريش على قيام سيارات كسح فنطاس تابعة لمجلس المدينة بسحب تجمعات مياه الأمطار من شوارع المدينة، مشيرًا إلى تقسيمها إلى 3 مناطق لسرعة إزالة آثار الأمطار وسحب المياه من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة، وتم تحديد أطقم عمل لكل منطقة مدعومة بالسيارات والعمالة اللازمة، وأن هناك متابعة للموقف، ويتم عرض تقرير بالموقف أولا بأول وإخطار غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للمحافظ.

وتشهد محافظة شمال سيناء ضمن عدد من محافظة الجمهورية طقسا سيئا، حيث تتعرض مراكز ومدن المحافظة إلى سقوط أمطار متقطعة على مدار اليوم وانخفاض في درجات الحرارة.