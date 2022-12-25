محافظ بنى سويف يتفقد مستجدات وسير الأعمال بمشروع إنشاء المرسى السياحى شرق النيل

بنى سويف- هانى فتحى

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أعمال إنشاء مرسى سياحي على الجانب الشرقي للنيل ، والذي سيخدم الرحلات النيلية ويجعل من بني سويف محطة هامة للرحلات عبر النيل من شمال لجنوب مصر ذهاباً وإياباً، فضلاً عن عوائده الاقتصادية بتوفير فرص عمل لأبناء بني سويف ودعم القطاع السياحي وليتكامل مع مشروعات تنموية أخرى في القطاع.

تابع المحافظ مستجدات وسير العمل بالمشروع، والذي يعد خطوة ومرحلة أولى تتبعها مجموعة مراحل سعيا لتنفيذ مشروع طموح على البر الشرقي ، ضمن مخطط عام لمشروع إنشاء كورنيش شرقي للنيل والذي تسعى المحافظة في الحصول على موافقة الحكومة لاستكمال باقي مراحله، لاسيما بعد الخطوة الهامة والداعمة والتي تكللت بموافقة الحكومة على مشروع مرسى سياحي بالمنطقة، بما يسهم فى تحقيق نقلة في مجال السياحة الداخلية ضمن مخرجات الاستراتيجية التنموية المحلية العامة للمحافظة والتي تشمل 6 قطاعات اقتصادية من أبرزها قطاع السياحة.

وناقش المحافظ الخطوات والأعمال المنفذة بالمشروع ،حيث تجرى حالياً أعمال تكريك بطول 600 متر وعرض 200 متر، لإنشاء كورنيش ومرسى سياحي بطول 320 متراً ، بجانب إنشاء منطقة مطاعم ومبنى إداري ومنطقة خدمات متكاملة بمحيط المرسي ، فضلاً عن مناطق خضراء ولاند سكيب على مساحة تقدر بنحو 6 أفدنة تقريباً ، وقد بلغت نسبة تنفيذ أعمال التكريك 75 % بزيادة أعلى من المخطط له بحسب الجدول الزمني لأعمال التكريك، التي تتم تحت إشراف الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل ببني سويف و باستخدام عدد كبير من الحفارا ت التي يتم تحميلها على صنادل داخل المجرى المائي للنهر.

وشدد المحافظ على تسريع وتيرة الأعمال بالمشروع، والمتابعة المستمرة لمعدلات ونسب الإنجاز، ورصد أية معوقات تواجه الأعمال أولا بأول لتذليلها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة ،نظرا لأهمية المشروع الذي يمثل إضافة لسلسلة المشروعات النوعية التي تشهدها بني سويف تحت مظلة الاستراتيجية التنموية المحلية للمحافظة،مثل : الانتهاء وتشغيل مشروع كورنيش النيل الغربي، والبدء في تنفيذ موقفين للسيارات أسفل كوبري عدلي منصور ، والبدء في تطوير منطقة واحة ميدوم ، والخطوات الأولية لإقامة ميناء جاف ومنطقة لوجستيات ، والتعاون في مشروع نوعي في مجال تكنولوجيا الاتصالات مع سيسكو العالمية ، والحصول على موافقات الحكومة لإقامة مدينة زراعية صناعية بسمسطا وتخصيص منطقة الـ 500 فدان بالحيبة لإقامة منتجع سياحي وعلاجي ، ومواصلة الأعمال لتأهيل كهف ومحمية وادي سنور بالتعاون مع البيئة، والبدء في الخطوات الأولى لتطوير سوق الدهشوري ، وغيرها من المشروعات الواعدة.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس أشرف صالح مدير جهاز حماية النيل ببني سويف، المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل ، المحاسب هاني الجويلي رئيس المدينة، شيرين حسين مدير المكتب الفني ، وأعضاء المكتب الفني وعدد من التنفيذيين المعنيين ومسؤولي الشركة المنفذة للمشروع.



محافظ بني سويف يتفقد مرسى النيل السياحى (1)



محافظ بني سويف يتفقد مرسى النيل السياحى (2)



محافظ بني سويف يتفقد مرسى النيل السياحى (3)



محافظ بني سويف يتفقد مرسى النيل السياحى (4)



محافظ بني سويف يتفقد مرسى النيل السياحى (5)



محافظ بني سويف يتفقد مرسى النيل السياحى (6)