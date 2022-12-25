اليوم السابع
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الأحد، 25 ديسمبر 2022 01:29 م
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محافظ المنيا يتابع جهود التموين فى الرقابة على الأسواق.. وتحرير 78 مخالفة

الأحد، 25 ديسمبر 2022 01:22 م
محافظ المنيا يتابع جهود التموين فى الرقابة على الأسواق.. وتحرير 78 مخالفة اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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أعلنت مديرية التموين بالمنيا، ضبط 78 مخالفة تموينية متنوعة خلال الحملات التفتيشية والرقابية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على المنشآت والقطاعات الخدمية والمخابز البلدية والأسواق، بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم خلال الحملات ضبط 78 مخالفة تموينية، منها 75 مخالفة للمخابز البلدية، حيث تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن، تصرف و تجميع، عدم وجود سجلات ، وقضايا أخرى متنوعة)، وفي مجال متابعة الأسواق، تم ضبط 3 مخالفات حيث تنوعت بين (غش تجارى، سلع مجهولة المصدر، عدم وجود ترخيص)، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن ناحية أخرى، استقبل محافظ المنيا نيافة الأنبا انيانوس أسقف بني مزار والبهنسا، وذلك بحضور النائب كريم بدر حلمي، في إطار دعم آليات التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، وفي مستهل اللقاء قدم المحافظ، التهنئة للأنبا انيانوس ولجميع الأخوة الأقباط بمناسبة قرب أعياد رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد، معربا عن خالص أمنياته بأن يدٌيم الله نعمة الأمان والاستقرار والازدهار على بلادنا العزيزة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية .

وأكد محافظ المنيا على أهمية تضافر الجهود والمشاركة المجتمعية بين كافة الجهات والمؤسسات والمجتمع المدني ، لاستكمال مسيرة التنمية المستدامة التي بدأتها الدولة وتحقيق استراتيجية مصر 2030 وخاصة المشروع القومي لتطوير الريف المصري "المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والذي أطلقه  رئيس الجمهورية للنهوض بقرى الريف المصري وتحقيق التنمية الشاملة مشيداً بمدى قوة نسيج الشعب المصري وتلاحمه خلف القيادة السياسية، لافتا إلى اعتزازه وتقديره للروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري .

وقال المحافظ، إن المحافظة لا تدخر جهداً لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لترسيخ قيم ومبادئ المواطنة وحرية العبادة والمساواة بين جميع المصريين، مشدداً على استكمال الخطوات الخاصة بتوفيق أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها، في إطار احترام أحكام الدستور والقوانين المنظمة لهذا الشأن.

من جانبه، أكد الأنبا انيانوس أننا نعمل جميعًا تحت شعار العمل والإنتاج من أجل رفعة الوطن وعزته داعيا الله أن يحفظ مصر وجيشها وشعبها معلناً دعمه الكامل للمشاركة في برامج التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

 


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