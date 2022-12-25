محافظ المنيا يتابع جهود التموين فى الرقابة على الأسواق.. وتحرير 78 مخالفة

أعلنت مديرية التموين بالمنيا، ضبط 78 مخالفة تموينية متنوعة خلال الحملات التفتيشية والرقابية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على المنشآت والقطاعات الخدمية والمخابز البلدية والأسواق، بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم خلال الحملات ضبط 78 مخالفة تموينية، منها 75 مخالفة للمخابز البلدية، حيث تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن، تصرف و تجميع، عدم وجود سجلات ، وقضايا أخرى متنوعة)، وفي مجال متابعة الأسواق، تم ضبط 3 مخالفات حيث تنوعت بين (غش تجارى، سلع مجهولة المصدر، عدم وجود ترخيص)، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن ناحية أخرى، استقبل محافظ المنيا نيافة الأنبا انيانوس أسقف بني مزار والبهنسا، وذلك بحضور النائب كريم بدر حلمي، في إطار دعم آليات التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، وفي مستهل اللقاء قدم المحافظ، التهنئة للأنبا انيانوس ولجميع الأخوة الأقباط بمناسبة قرب أعياد رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد، معربا عن خالص أمنياته بأن يدٌيم الله نعمة الأمان والاستقرار والازدهار على بلادنا العزيزة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية .