السيطرة على حريق بأحد المحلات التجارية بقرية الرحمانية في المنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بأحد المحلات التجارية بالمنيا. تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد نشوب حريق هائل داخل سوبر ماركت للسلع الغذائية بقرية أطسا البلد التابعة لمركز سمالوط شرق.

بانتقال قوات الحماية المدنية ورجال البحث الجنائى تبين نشوب حريق داخل سوبر ماركت، وأسفر عن احتراق سلع ومواد غذائية دون مصابين.

رجحت تحريات المباحث الأولية نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائى وقد تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه قبل امتداد النيران للمنازل المجاورة.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتم إخطار المعمل الجنائى لتحقيق الأدلة للمعاينة والنيابة العامة للتحقيق والتصرف.

وكانت قوات الحماية المدنية قد تمكنت أمس الجمعة من السيطرة على حريق نشب داخل منزل بقرية الرحمانية التابعة إداريًا لمركز ومدينة ديرمواس، جنوب محافظة المنيا بسبب ماس كهربائى، دون أضرار بشرية.