محافظ القليوبية: تحرير 5025 محضرا بمجال مراقبة المخابز خلال 3 أشهر.. صور

القليوبية - إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، صباح اليوم الأحد، جولة تفقدية مفاجئة علي المخابز بنطاق مدينة بنها وكفر شكر وطوخ، للتأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بالتأكد من عدم تلاعب أصحاب المخابز في الأوزان وتوفير رغيف العيش للمواطنين بجميع المخابز مطابق للمواصفات.

وأوضحت المحافظة، في بيان لها، أنه جاءت الجولة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والمطاحن ومستودعات الدقيق والمخابز وغيرها من منافذ البيع لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور المغالاة في الأسعار أو احتكار السلع الأساسية والغش التجاري، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وتنفيذاً لقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة على المخابز البلدية، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وأسفرت الحملة، عن تحرير 10 محاضر تم تصنيفها ما بين 3 محاضر نقص وزن و5 نظافة معجن، ومحضر نظافة معجن، ومحضر عدم الالتزام بمواعيد التشغيل، حيث التقي المحافظ، أثناء جولته بالمواطنين واستمع إلي مطالبهم ومشاكلهم ومدي رضائهم عن جودة رغيف العيش، ووجه بسرعة دراسة وحل مشاكل عدد من المواطنين.

وأوضح محافظ القليوبية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة، مؤكدا على ضرورة وضع قائمة بأسعار جميع السلع الغذائية والمنتجات أيا كان نوعها والإلتزام بها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ووجه المحافظ، بشن حملات مكثفة يومية علي الأسواق والمنافذ للتأكد من الإلتزام بوضع قائمة بالأسعار وعدم المغالاة وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها، كما كلف وكيل وزارة التموين بالتنسيق الكامل مع جهاز حماية المستهلك ورؤساء المراكز والمدن والأحياء للمرور علي كافة المحلات التجارية والمنافذ بنطاق المحافظة للتأكد من التزام الجميع بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء.

وفى هذا الصدد، أوضح عيد عبد الله وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أن الحملات التي تم تنفيذها من خلال قطاع التموين شملت المرور علي المخابز والأسواق والمحلات بمراكز ومدن وأحياء المحافظة خلال الـ3 شهور الماضية، أسفرت عن تحرير 5025 محضر فى مجال مراقبة المخابز وتهريب الدقيق المدعم، كما تم فى مجال السلع التموينية تحرير 251 محضر، وفى مجال الأسواق والسلع مجهولة المصدر تم تحرير 967 محضر، بالإضافة إلى تحرير 70 محضر فى مجال البوتوجاز والمواد البترولية، وفى هذا الإطار قامت مديرية التموين على مدار ال3 شهور الماضية بحملات على معارض ومحلات السلع الغذائية بعدد من مدن وأحياء المحافظة، وأسفرت عن ضبط 40 طن دقيق، و58 طن نخالة خشنة و1552 كجم لحوم، و255 طن فول حصيؤ و48000 عبوة فول مدمس، و42 طن أرز، و10 طن سكر، و5 طن قمح، و18 طن زيت.

وتنوعت المحاضر ما بين نقص وزن، وعدم مطابقة للمواصفات، وعدم إعلان عن الاسعار، وبيع بأزيد من السعر الرسمي، وعدم توريد أرز شعير للمزراعين، وعدم وجود فواتير، وتوقف عن الانتاج، وعدم اعطاء بون، وتصرف في دقيق، وعدم وجود شهادة صحية، وعدم وجود قائمة أسعار، وقال إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وعلى هامش الجولة تفقد المحافظ، أعمال رصف شارع الترعة بمنطقة أتريب ببنها بطول 450 متر، وبعرض 18 متر، ووجه بدفع الأعمال ومراجعة منسوب طبقة الأسفلت واستكمال أعمال التطوير بالشارع بدهان أعمدة الإنارة ودهان البلدورات.

وجاءت الجولة بحضور المهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس مدينة كفر شكر، وحمادة وهدان نائب رئيس مدينة طوخ، وجمال سرحان مدير إدارة التموين، ورضا عويس مدير الرقابة والمتابعة بالمحافظة، وسامي رجب مراقب عام الأغذية من مديرية الشئون الصحة.