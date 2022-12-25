مصادر: سور المدرج المنهار مخصص للكاميرات الخاصة بالبث وسقط بسبب تواجد الجماهير بكثافة

قالت مصادر أن التقرير الأولي للجنة الهندسية، الذى كلف بها وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، أفاد أن الجزء المعدني الذي سقط هو جزء منفصل عن جسم المدرجات، ومخصص للكاميرات الخاصة بالبث،إلا أن تواجد الجماهير عليه وبأعداد كثيفة أدي إلي انهياره.