مقتل ربة منزل على يد زوجها طعنا بـ"سكين" لشكه في سلوكها بقليوب

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت قرية طنان التابعة لدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، تخلص شخص من زوجته طعنا بسلاح أبيض "سكين"، وجرى نقل الجثة للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة التى صرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعى، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد تلقى العقيد محمد سامى مندور رئيس الفرع الجنائى بشبرا الخيمة بلاغ بالعثور على جثة ربة منزل داخل منزلها دائرة مركز شرطة قليوب.

وباجراء التحريات بقيادة المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، تبين العثور على جثة رية منزل تدعى "ياسمين.ش.ع" 38 عام بقرية طنان دائرة قام زوجها "محمد.ف.ا" 42 عام بالتخلص من زوجته طعنا لشكه فى سلوكها.

عقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد عمرو رضوان والنقيب محمد المغربى معاونى رئيس المباحث تمكن من ضبط المتهم، وبمواجهته اقرا بارتكابه الواقعة على النحو المشار اليه، وارشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وامرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى.