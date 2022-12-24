"تموين الإسكندرية" تضبط بطاقات تموينية بأحد المخابز البلدية تستعمل بطرق غير مشروعة

شنت مديرية التموين بالإسكندرية ، حملات مكبرة ،وذلك فى ظل التعليمات المشددة من محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على المخابز البلدية المدعمة، حفاظا على أموال الدعم المقدم من الدولة للمواطنين.

وتمكنت الرقابة التموينية بمديرية التموين و التجارة الداخلية تحت إشراف، مؤنس محمد المشرف العام على الرقابة التموينية و ذلك عن طريق خالد عوض و أحمد حسن مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية من ضبط أحد المخابز البلدية المدعمة بالنهضة التابعة لمنطقة العامرية بحوزته 186 بطاقة تموينية بهدف التربح غير المشروع من أموال الدعم المقدم من الدولة للمواطنين، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة نحو المخبز المضبوط به البطاقات.

كانت مديرية التموين بالإسكندرية، قد شنت حملة مكبرة تنفيذا للتعليمات الوزارية فى تداول سلعة الأرز، حيث شدد المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية على أجهزة الرقابة بالمديرية بتشديد الرقابة على تداول سلعة الأرز.

وقام قسم صيانة الحبوب برئاسة أمانى حلمى والتابع لإدارة الرقابة بالمديرية تحت اشراف مؤنس محمد، بشن حملة أسفرت عن ضبط مخزن بمنطقة العامرية لقيامه بتخزين عدد 2 طن أرز شعير محلى حصاد هذا الموسم والمحظور تخزينه أو تداوله الا بعد الحصول على إذن من مديرية التموين طبقا للتعليمات الوزارية المنظمة لهذا الشأن.

كما شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملة مكبرة تنفيذا لتعليمات محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على شركات المواد الغذائية حفاظا على صحة المواطنين.

وقامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة وفريق العمل التابع له بشن حملات بنطاق الإدارة، والتى أسفرت عن ضبط شركة مواد غذائية ببرج العرب لحيازتها مواد غذائية منتهية الصلاحية وإعادة تدويرها، وذلك بنزع "استيكر" الملصق عليها ووضع "استيكر" آخر مدون عليه تاريخ إنتاج وصلاحية مخالف للحقيقة بغرض الغش والتدليس، وقد تم ضبط التحفظ على 30 كرتونة تمر هندي بداخل كل كرتونة 30 قطعة بإجمالي 900 قطعه زنة الواحدة 300 جم منتهية الصلاحية.

وكذلك 17 كرتونة قمر الدين أنواع مختلفة داخل كل كرتونة 20 قطعة بإجمالي 340 قطعة زنة الواحدة 400 جم منتهية الصلاحية، و28 كرتونة تمر منتهية الصلاحية وعليها استيكر سهل النزع، و9 صفائح كاجو زنة الواحدة 10 كجم بإجمالي كمية قدرها 110 كجم غير مدون عليه أي بيانات ومشكوك في صلاحيتها وسلامتها.