محافظ الشرقية يتفقد منافذ السلع وأعمال التطوير فى الزقازيق

أكد المحافظ على أصحاب الأنشطة التجارية بضرورة وضع قائمة بأسعار جميع السلع الغذائية والمنتجات والالتزام بها لعدم ومنع الممارسات الإحتكارية لعدم تعرضهم للمسائله القانونية.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشددة لوكيلة وزارة التموين بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتشكيل فرق عمل لمتابعة حركة الأسواق وتوافر السلع المختلفة بها بصفة يومية، والتأكد من التزام الباعة بتقديم منتجاتهم بالأسعار المناسبة، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كان المحافظ، قد أجري جولة تفقدية بشوارع مدينة الزقازيق لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع المدينة في حضور المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل والمحاسب نبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق وشعبان أبوالفتوح رئيس حي أول ومحمد الأباصيري رئيس حي ثان.

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بمنطقة حي المستشارين وتفريعاته بمدينة الزقازيق بطول 600 متر ومتوسط عرض للشوارع من 4 إلى 8 أمتار وبتكلفة مليون و800 ألف جنيه، والتي تشمل وضع طبقات التأسيس والأساس بشوارع المنطقة تمهيداً لوضع طبقات الأسفلت النهائية ورصف الشوارع وتهيئتها أمام حركة السيارات والمارة.

شدد المحافظ على وكيل وزارة الطرق والنقل بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة الزقازيق بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ اعمال الرصف والتطوير بالمنطقة والانتهاء من تنفيذ اعمال الرصف والتطوير نهاية الأسبوع الجاري وذلك بعد أن تم الانتهاء من توصيل المرافق العامة من مياه شرب وكهرباء وغاز للمنازل لتقديم أفضل الخدمات لقاطني المنطقة.

انتقل محافظ الشرقية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بشارع أبو بكر الصديق بمنطقة فلل الجامعة والتي تشمل اعمال إحلال وتغيير لمواسير المياه القديمة ( الاسبستوس ) إلى مواسير بلاستيكية وكذلك انشاء غرف ومحابس مياه جديدة تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المنطقة.

وخلال جولته بشوارع المدينة، التقى محافظ الشرقية بأحد المواطنين من ذوي القدرات والهمم وتعرف على احتياجاته ليوجه رئيس حي ثان بسرعة تلبيتها فورا في اطار الإمكانيات المتاحة، مؤكداً على ضرورة تواجد المسئول التنفيذي بالشارع والإلتحام بالمواطنين والتعرف علي مشكلاتهم علي الطبيعة وتوفير حلول عاجلة لها.

توجه محافظ الشرقية لمنطقة كفر أبو حسين بمدينة الزقازيق لمتابعة أعمال الرصف الجارية بالشوارع الجانبية ببلاط الإنترلوك، على مساحة 10 آلاف م 2 وبتكلفة اجمالية 4 مليون جنيه، وذلك بعد أن تم الانتهاء من عمل الفورمة ووضع طبقات الأساس اللازمة للبدء في أعمال الرصف الإنترلوك، مشددا على سرعة الانتهاء من تنفيذ الاعمال طبقا للجدول الزمني المحدد لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها.

شهدت جولة المحافظ بالمنطقة لقاء عدد من المواطنين واستمع لآرائهم ومقترحاتهم نحو أعمال التطوير الجارية وكذلك لمشاكلهم علي الطبيعة موجهاً رئيس المدينة بفحصها وتلبية كافة احتياجاتهم في إطار الإمكانيات المتاحة، مؤكداً أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التطوير والتجميل ورفع كفاءة الشوارع وفتح محاور مرورية جديدة بمدينة الزقازيق لإيجاد السيولة المرورية والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري وإحداث نقلة حضارية لشوارع المحافظة أمام مواطنيها وزائريها.



محافظ الشرقية يتفقد منافذ السلع (1)



محافظ الشرقية يتفقد منافذ السلع (2)



محافظ الشرقية يتفقد منافذ السلع (3)



محافظ الشرقية يتفقد منافذ السلع (4)