محافظ أسيوط: استمرار تنظيم منافذ بيع متنقلة للمواد الغذائية بأسعار مخفضة.. صور

وأوضح المهندس عارف محمد علي مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بأسيوط أنه تم تنفيذ معرض ومنفذ بيع متنقلة بحي شرق وحي غرب أسيوط وذلك بالدفع بعدد من السيارات محملة بالسلع الغذائية والمنتجات الزراعية بأنواعها المختلفة سواء الزراعي أو الحيواني أو الداجني كـ "الخضار والفاكهة والبيض والعسل والألبان" وغيرها بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي مشيراً إلى اهتمام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بفتح منافذ للسلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين وسد احتياجاتهم والحد من ارتفاع الأسعار وحماية محدودي الدخل من جشع بعض التجار والتصدي لمحاولات المتلاعبين بأسعار السلع واستغلال ضعاف النفوس والعمل على مكافحة الغلاء والحد من الاحتكار مؤكداً على استمرار تنفيذ مثل تلك القوافل والمنافذ في الأماكن المختلفة خاصة في القرى الأكثر احتياجاً.

كان محافظ أسيوط قد عقد عدة اجتماعات مع مسئولى التموين وجهاز حماية المستهلك والطب البيطري وجهاز تنمية المشروعات والإصلاح الزراعي والغرفة التجارية والطب البيطرى والزراعة لاتخاذ خطوات جادة وسريعة لتوفير المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة عن طريق التوسع في فتح منافذ جديدة ثابتة ومتحركة بالمراكز والقرى مشدداً على ضرورة المتابعة اليومية للأسواق وإلزام أصحاب المحال بوضع الأسعار على مختلف السلع وأن يكون للسلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين مدى سعري وذلك بما يضمن عدم المبالغة من جانب بعض التجار في تسعيرها على أن يتم التعامل بكل حسم ودون تهاون مع المخالفين أو محتكري السلع وأي محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء السلع.

محافظ أسيوط قد أعلن ـ في وقت سابق ـ عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم اعلى أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تيليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.



استمرار تنظيم منافذ بيع متنقلة للسلع الزراعية بأسعار مخفضة ضمن مبادرة خير مزراعنا لأهالينا (8)



استمرار تنظيم منافذ بيع متنقلة للسلع الزراعية بأسعار مخفضة ضمن مبادرة خير مزراعنا لأهالينا (3)



استمرار تنظيم منافذ بيع متنقلة للسلع الزراعية بأسعار مخفضة ضمن مبادرة خير مزراعنا لأهالينا (4)



استمرار تنظيم منافذ بيع متنقلة للسلع الزراعية بأسعار مخفضة ضمن مبادرة خير مزراعنا لأهالينا (5)



استمرار تنظيم منافذ بيع متنقلة للسلع الزراعية بأسعار مخفضة ضمن مبادرة خير مزراعنا لأهالينا (6)