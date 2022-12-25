محافظ الدقهلية يكلف بسرعة التعامل مع حادث تصادم أتوبيس الطلاب على طريق جمصة

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، كلا من المحاسب محمد عبدالباقى رئيس مركز ومدينة بلقاس، والدكتورة هبة الشريف، مدير عام الطب العلاجى بمديرية الصحة، بسرعة التعامل الفورى مع تداعيات حادث تصادم أتوبيس طلاب لجامعة حورس، بسيارة نقل كبيرة على طريق جمصة الساحلى ونقل جميع الطلاب إلى المستشفيات.

وأشار "مختار"، إلى أن الحادثة أسفرت عن إصابة 17 طالب وطالبة وتم نقلهم جميعاً إلى مستشفى بلقاس المركزى لتلقى العلاج، وتم خروج 3 طلاب حسب الطلب، وإحالة 8 طلاب إلى مستشفى الطورائ بالمنصورة، وباقى 6 حالات بمستشفى بلقاس لتلقى العلاج.

ووجه "المحافظ" بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للطلاب المصابين ومتابعة حالتهم الصحية أول بأول.

وأكد "مختار"، أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة على تقديم كافة أوجه الرعاية للحالات الإنسانية وفى الأزمات والكوارث من خلال وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسات المجتمع المدنى بنطاق المحافظة.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمتابعة تداعيات حادث تصادم أتوبيس طلاب على طريق جمصه الساحلى، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، وبالتنسيق والتعاون بين الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة.