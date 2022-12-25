إصابة 17 طالبا وطالبة فى حادث تصادم أتوبيس بطريق المنصورة - جمصة.. صور

الدقهلية - فريق المحافظات

أصيب 17 طالبا وطالبة بإصابات مختلفة فى حادث تصادم أتوبيس على طريق المنصورة - جمصة أمام قرية ابقطنة التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، عقب اصطدام سيارة نقل بالأتوبيس أثناء توجههم إلى إحدى الجامعات بمحافظة دمياط.

تلقي اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث الدقهلية، يقيد بورود بلاغ من النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل واتوبيس خاص بإحدى الجامعات الخاصة بمحافظة دمياط.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز بلقاس الي مكان البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل 17 طالبا وطالبة من المصابين بالحادث إلى مستشفي بلقاس العام لتلقي العلاج، فيما تأثرت حركة السير على الطريق يعد توقف المرور علي الطريق، وتكدست السيارات فى الاتجاهين.

وأشار مصدر طبي إلي أن جميع الحالات مستقرة والإصابات مابين جروح وكدمات وخدوش جراء الاصطدام، وتم وضعهم جميعا تحت الرعاية بينما سائق الاتوبيس فى حالة خطر .

فيما تم ضبط سائق السيارة النقل وجاري التحقيق معه ومعرفة أسباب الحادث ، وجاري تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.