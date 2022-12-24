محافظ أسيوط: 2022 شهد تنفيذ واستكمال مشروعات تبطين الترع ومياه الشرب

كتب - السيد فلاح

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط ، على استمرار مسيرة البناء والتنمية خلال عام 2022 حيث تشهد المحافظة طفرة في عدة قطاعات بإنشاء وتنفيذ العديد من المشروعات وتطوير واحلال وتجديد واستكمال أخرى منها مشروعات في قطاع "مياه الشرب والصرف الصحي، و الطرق والكباري ، والإسكان، وتبطين الترع، والكهرباء، والصحة، والتربية والتعليم" وغيرها لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة تنفيذاً لتعليمات القيادة السياسية أهمية التعاون والتنسيق بين كافة المديريات والوزارات والجهات المعنية لنهو الأعمال وتحقيق هذه الانجازات بناءاً على الجدول الزمني المقرر ووفقاً للمواصفات الفنية ومعايير الجودة للدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مشيراً إلى الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة فئاتهم خاصة قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي والنهوض بهما فضلاً عن قطاع الري وتبطين الترع وذلك للمساهمة في الترشيد وتقليل الفاقد من المياه التى يتم هدرها فى الشبكة المائية بما يحقق وفراً فى مياه الرى بحوالي 5 مليارات متر مكعب سنوياً.

وقال محافظ أسيوط، إنه جاري استكمال تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع القومي لتبطين الترع بقرى ومراكز المحافظة بإجمالى أطوال تم تنفيذها بلغت 307.945 كم ويجرى تنفيذ 550.686 كم وتستهدف 157 ترعة والتي سيتم نهوها بنهاية 24 / 2 / 2024 بتكلفة اجمالية بلغت مليار و989 مليون جنيه بتمويل من وزارة الرى والمحافظة تحت إشراف مباشر من مديرية الري لضمان جودة تنفيذ الأعمال وفقًا للاشتراطات الفنية مشيراً إلى استهداف تستهدف تبطين الترع بأطوال 850 كيلو بتكلفة 2,5 مليار جنيه ضمن المرحلة الثانية من المشروع القومي الذي بدأ في يوليو 2022 وتنتهي في 2025 لمدة 3 سنوات موضحاً أن تلك الأعمال يتم تنفيذها لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037 والتي تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية منوهًا أن هذا المشروع يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه في نهايات الترع وتحقيق العدالة في توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية كما يعمل على تقليل تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش الدورية للترع.

وأضاف المحافظ أن أعمال تنفيذ مشروعات قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي بالمراكز والقرى جارية على قدم وساق حتى يتم الانتهاء منها في المواعيد المحددة ووفقًا للاشتراطات الفنية حيث شهد عام 2022 استكمال تنفيذ مشروع إحلال وتجديد ورفع كفاءة محطة المياه التشيكي بحى شرق مدينة أسيوط بتكلفة اجمالية 250 مليون جنيه وبطافة استيعابية 67 ألف م3/يوم لخدمة مدينة أسيوط والتوسعات العمرانية لها ومشروع الصرف الصحي المتكامل لمدينتي صدفا والغنايم بطاقة استيعابية 29 ألف م3/يوم مرحلة أولى و55 ألف م3/يوم مرحلة ثانية بتكلفة إجمالية 305 مليون جنيه بالإضافة إلى 3.7 مليون يورو "قرض أسباني" وذلك لخدمة 260 ألف نسمة لافتاً إلى تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل لمدينة منفلوط بطاقة 38 ألف م3 ومحطة المعالجة بقرية العتمانية التي أقيمت على مساحة 175 فدانًا كمرحلة أولى وتبلغ تكلفة المشروع الإجمالية 460 مليون جنيه ويخدم مدينة منفلوط وقرية نزة قرار وبني مجد وسراوة بإجمالي عدد مستفيدين 300 ألف نسمة فضلاً عن تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل بمركز ديروط بتكلفة 620 مليون جنيه بطاقة استيعابية 52 ألف متر3/يوم ويخدم مدينة ديروط وقريتي بانوب ظهر الجمل والمحمودية ويتكون من 5 طلمبات رفع ويضم المشروع 4 محطات "رفع، وشبكات انحدا، وخطوط طرد، خط سيب نهائي على مصرف أبوجبل، ومحطة معالجة الصرف الصحي بالظهير الصحراوي بمدينة دشلوط".

وأوضح اللواء عصام سعد، أن مشروع صرف صحي أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة تم تشغيله تجريبياً بتكلفة مليار و300 مليون جنيه مصرى ليخدم 3 مراكز (أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة) والقرى التابعة لهم ويشمل المشروع شبكات انحدار بأطوال60 كم وخطوط طرد بأطوال 27 كم و6 محطات رفع ومحطة معالجة تبلغ الطاقة التصميمية لها 82 ألف م3/ يوم وذلك لخدمة 650 ألف مواطن من سكان أبنوب والفتح وبني مر والوادي الأسيوطي وأسيوط الجديدة حيث يجرى إنشاء المرحلة الثانية من مشروع محطة مياه "أبنوب والفتح" المرشحة بالطوابية بتكلفة إجمالية تبلغ 200 مليون جنيه بطاقة 800 لتر/ث لخدمة 600 ألف نسمة بمركزي أبنوب الفتح والقرى التابعة لهما.

كما يتم تنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية بعرب المدابغ والتي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بطاقة استيعابية 60 ألف م3/يوم بتكلفة إجمالية بلغت 500 مليون جنيه لخدمة مدينة أسيوط بالكامل و5 قرى بمركز أسيوط وبلغ عدد المستفيدين من المشروع 550 الف نسمة مضيفاً أنه يجري تنفيذ وحدة معالجة ثلاثية وخط سيب نهائى بقرية الزرابي بمركز أبوتيج ليخدم المشروع مركز ومدينة ابوتيج بتكلفة 70 مليون جنيه وعدد المستفيدين 150 الف نسمة ومشروع صرف صحي منطقة بني غالب الصناعية "الصفا" بمركز أسيوط بتكلفة 180 مليون جنيه وبطاقة 18 ألف م3/يوم حيث يتكون المشروع من 4 محطة رفع رئيسية بالإضافة إلى خطوط الشبكات التي تخدم المدينة الصناعية بالكامل فضلاً عن مشروع صرف صحي منطقة عرب العوامر الصناعية بمركز ابنوب يجرى تنفيذه بتكلفة 280 مليون جنيه وبطاقة 28 ألف م3/يوم ليخدم المدينة الصناعية بمنطقة عرب العوامر بالكامل بطاقة قدرها 28 ألف م3/يوم ويتكون من محطة معالجة ومحطة رفع رئيسية ومحطة مياه منتقاه ومحطة رفع الغابة الشجرية بالإضافة إلى خطوط شبكات بطول 40 كم بالإضافة إلى تنفيذ مشروع توسعات محطة معالحة صرف صحى الزرابى بأبوتيج بتكلفة 330مليون جنيه ضمن مشروعات تطوير الريف المصرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومشروع انشاء محطة معالجة الصرف الصحى ببنى غالب وتوابعها بتكلفة 960مليون جنيه ضمن مشروعات تطوير الريف المصرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تقام على مساحة 27 فدان لخدمة 500 الف نسمة تقريباً بعدد 14 قرية وتابع بقرى شمال مركز اسيوط.

وأضاف إنه جاري انشاء مشروع صرف صحي قرى مركز الفتح الذي يتكون من محطة معالجة بقرية عرب الكلابات و22محطة رفع بتكلفة 1.7مليار جنيه ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري ومحطة معالجة سيتم إقامتها على مساحة 20 فدان بطاقة انتاجية 20 إلى 40 ألف م3/ يوم و 22 محطة رفع ويخدم المشروع 24 قرية بمركز الفتح ويستفيد منه 450 ألف نسمة ومشروع صرف صحى شمال غرب ديروط " دشلوط " بتكلفة اجمالية بلغت 1.5 مليار جنيه لخدمة قرى شمال غرب ديروط ومحطة معالجة سيتم إقامتها على مساحة 30 فدان بطاقة انتاجية (20 إلى 30 ألف م3/يوم) ويخدم المشروع 12 قرية من قرى شمال غرب ديروط وهي ويستفيد منه 350 ألف نسمة مشيراً إلى إقامة مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية شطب التابعة لمركز أسيوط على مساحة 7 أفدنة وبلغت نسبة التنفيذ بها 100 % وبلغت تكلفتها الإجمالية حوالي 360 مليون جنيه وذلك ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل البالغ تكلفته مليار و200 مليون جنيه على مرحلتين بمركز أسيوط وبقرى مركز البداري.