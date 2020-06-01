محافظ الغربية : منافذ بيع متنقلة لمستلزمات الوقاية لمواجهة "كورونا"

الغربية عادل ضرة

قال الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، لـ"اليوم السابع" انه تم توفير عدد من منافذ البيع المتنقلة بمراكز المحافظة، تشمل كافة أدوات النظافة والتعليم والكمامات والجوانتيات بأسعار مخفضة للمواطنين.

جاء ذلك خلال ترأسه للاجتماع الأول للجنة الأزمات، والذى عقد بمقر ديوان عام المحافظة ، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، ومدير أمن الغربية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بوسط الدلتا، ومدير إدارة الامن الوطنى بالغربية، وسكرتير عام محافظة الغربية، ومدير ادارة المرور بالغربية، ومدير شرطة المرافق، ووكلاء وزارت الصحة والشباب والرياضة والتربية والتعليم والتموين والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة.

أوضح محافظ الغربية، أن توفير هذه المنافذ يأتى فى إطار التعاون المثمر والبناء بين القوات المسلحة ممثلة فى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومحافظة الغربية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تقوم بها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد فى ظل الظروف الراهنة، حرصا على سلامة المواطنين.

وأكد الدكتور رحمى، أنه تم توفير عدد من المنافذ اليوم فى شكل سيارات متنقلة فى مدن المحلة الكبرى وكفر الزيات وزفتى، موضحا أنه سيتم توجيه 3 سيارات غدا الثلاثاء لكلا من مدينة طنطا (ميدان الجمهوريه)، وقطور، وبسيون (أمام مجلس المدينة)، وتوفير سيارات مماثلة بسمنود والسنطة بعد غد الأربعاء .

وطالب رحمي، أهالى الغربية بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا ، ومساندة الدولة بالمساهمة فى تطبيق هذه الإجراءات.