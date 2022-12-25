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محافظة الجيزة تنظم لقاء توعويا لتحذير الطالبات من مخاطر لعبة تشارلى

الأحد، 25 ديسمبر 2022 03:21 م
محافظة الجيزة تنظم لقاء توعويا لتحذير الطالبات من مخاطر لعبة تشارلى لقاء توعويا لتحذير الطالبات من مخاطر لعبة تشارلى
كتبت - مرام محمد

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نظمت محافظة الجيزة من خلال إدارة الأمومة والطفولة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم لقاء بمدرسة المستقبل الإعدادية بإمبابة لتوعية الطالبات عن مخاطر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاستخدام الآمن للإنترنت وعدم الانسياق وراء تقليد التحديات الخطرة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي مثل (ارمي صاحبك، كتم الأنفاس، تشارلي).
 
يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بضرورة رفع الوعي لدى الطلاب بمخاطر تلك الأفعال وما ينجم عنها من أضرار صحية وتمثل خطراً على سلامة الطلاب.
 
وشهدت الفعاليات متابعة من الدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون المجتمع وتنمية البيئة، والتي أشارت إلى أن اللقاء حاز على تفاعل كبير من الطالبات، موجهة بضرورة تنظيم المزيد من اللقاءات والندوات لتوعية طلبة وطالبات المدارس وغرس القيم الصحيحة لديهم.
 
حاضر في اللقاء فريق العمل هبة الله عطا مدير الطفولة والأمومة بالمحافظة، ورشا إبراهيم مسئول نجدة الطفل بمديرية التربية والتعليم، ورانيا محمود مدير وحدة حماية الطفل بحي شمال، وممثلي إدارة شمال التعليمية.
 
وكان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، قد أكد على أنه لا تزال مواقع التواصل الاجتماعي تظهر لنا وجهها القبيح رغم المنافع التي قد تعود منها في بعض الحالات، إلا أن التريندات التي رافقت نشأتها وتطورها تسببت في صناعة جيل غير مدرك لعواقب الأمور يتخذ من هذه التريندات وسيلة لتحدى الذات والآخرين دون وعى بمخاطرها.
 
وأشار في تقرير له، إلى أن لعبة "تشارلي" أو "الشياطين" عاودت الظهور مجددًا لتثير ردود فعل غاضبة حيالها وانتقادات واسعة تحذر من خطورتها على الصحة النفسية للأطفال والمراهقين باعتبارهم الفئة المستهدفة من هذه اللعبة. حيث تثير لديهم التخيلات السلبية والأفكار الوهمية وهو ما يجعلهم في حالة شك ودفاع مستمر خوفًا من المجهول، وقد يصل الأمر إلى حد الانهيار العصبي والهلوسة وكلها أعراض تعبر عن اضطراب نفسي يصيب صغار السن ويهدد حيويتهم ومستقبلهم، خاصة أنهم في طور النمو النفسي والجسدي.
 
 
 
 

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