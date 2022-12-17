احذر من "القاتل الصامت".. إليك 4 علامات تؤكد ارتفاع ضغط الدم منها الصداع

غالبًا ما يُطلق على ارتفاع ضغط الدم اسم القاتل الصامت ، لأنه من السهل تجاهل الأعراض أو تفويتها تمامًا، ارتفاع ضغط الدم حالة شائعة جدًا تؤثر على ما يصل إلى 40٪ من البالغين، إنها واحدة من أكثر الحالات شيوعًا التي يتم وصف الأدوية لها، تشمل مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم الأولي التاريخ العائلي ، والتقدم في العمر ، والسمنة ، والنظام الغذائي عالي الصوديوم ، وقلة النشاط البدني، يؤدي عدم علاج ارتفاع ضغط الدم إلى زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وغيرها من المشكلات الصحية الخطيرة، من المهم فحص ضغط الدم كل عامين على الأقل بدءًا من سن 18 عامًا، وإليك علامات ارتفاع ضغط الدم ، وفقا لما نشره موقع " eatthis".
احذر من "القاتل الصامت".. إليك 4 علامات تؤكد ارتفاع ضغط الدم منها الصداعالسبت، 17 ديسمبر 2022 03:00 م
ضغط الدم
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