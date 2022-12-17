احذر من "القاتل الصامت".. إليك 4 علامات تؤكد ارتفاع ضغط الدم منها الصداع

كتبت ميرفت رشاد

غالبًا ما يُطلق على ارتفاع ضغط الدم اسم القاتل الصامت ، لأنه من السهل تجاهل الأعراض أو تفويتها تمامًا، ارتفاع ضغط الدم حالة شائعة جدًا تؤثر على ما يصل إلى 40٪ من البالغين، إنها واحدة من أكثر الحالات شيوعًا التي يتم وصف الأدوية لها، تشمل مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم الأولي التاريخ العائلي ، والتقدم في العمر ، والسمنة ، والنظام الغذائي عالي الصوديوم ، وقلة النشاط البدني، يؤدي عدم علاج ارتفاع ضغط الدم إلى زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وغيرها من المشكلات الصحية الخطيرة، من المهم فحص ضغط الدم كل عامين على الأقل بدءًا من سن 18 عامًا، وإليك علامات ارتفاع ضغط الدم ، وفقا لما نشره موقع " eatthis".



1 ضيق في التنفس يعد ضيق التنفس علامة شائعة على ارتفاع ضغط الدم، يؤدي ارتفاع ضغط الدم في الشرايين الرئوية إلى تضييق هذه الشرايين ونتيجة لذلك ، يجب أن يعمل قلبك بجهد أكبر لضخ الدم الذي يفتقر إلى الأكسجين إلى رئتيك وبمرور الوقت ، يتلف PH قلبك ويسبب مشاكل في جميع أنحاء الجسم، تكون قاتلة بدون علاج ". 2 رؤية ضبابية يمكننا أن نرى التغييرات بسبب أمراض الأوعية الدموية الناجمة عن مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم، يمكن أن تصبح الأوعية الدموية في شبكية العين أكثر تيبسًا وتصلبًا، ستضغط على بعضها البعض وتتقاطع وعندما يصبح الأمر سيئًا حقًا ، سنرى بعض الأوعية الدموية تبدأ للتسريب ، سنرى بعض النزيف ويمكن أن يتسبب ذلك في مجموعة كاملة من مشاكل الرؤية .



3 صداع الرأس يقول الخبراء إن الصداع وارتفاع ضغط الدم مرتبطان، الغالبية العظمى من الناس ليس لديهم أعراض على الإطلاق من ارتفاع ضغط الدم ، وإذا ارتفع ضغط الدم فجأة إلى مستوى مرتفع بشكل غير عادي ، فقد يحدث صداع، إذا كنت تعاني من صداع حاد ومفاجئ أسوأ بكثير من المعتاد وكان ضغط الدم لديك مرتفعًا ، فعليك طلب العناية الطبية.