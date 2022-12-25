اليوم السابع
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قطاع الأعمال: التسويق ركيزة أساسية فى مشروعات الغزل والنسيج بـ 23 مليار جنيه

الأحد، 25 ديسمبر 2022 12:00 ص
قطاع الأعمال: التسويق ركيزة أساسية فى مشروعات الغزل والنسيج بـ 23 مليار جنيه خالد رأفت الرئيس التنفيذى
كتب عبد الحليم سالم

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تواصل الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس،إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام استكمال تدشين مصانع الغزل والنسيج الجديدة في المحلة وكفر الدوار ودمياط، تزامنا مع اقتراب تدشين العلامات التجارية الجديدة خلال العام المقبل بتكلفة إجمالية تصل لنحو 23 مليار جنيه .

وتركز وزارة قطاع الاعمال العام على ملف التسويق والبيع الذى يمثل ركيزة أساسية في عملية التطوير لا سيما ان الهدف هو مضاعفة صادرات الشركات لتوفير العملة الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطنى ، وذلك من خلال شركة Egyptian Cotton Hub (إيجيبشيان كوتون هب)، والتي تم تأسيسها لتتولى عمليات التجارة والبيع والتسويق لمنتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس برئاسة خالد رأفت الرئيس التنفيذي للشركة .

وذكرت مصادر بقطاع الأعمال العام لـ"اليوم السابع"، أن الشركة تتولى كافة العملية التسويقية والبيعية لمنتجات الشركات حاليا ، حيث تم تدريب العاملين بمختلف الشركات على الأنظمة الجديدة والسعى نحو تسويق المنتجات التي تحمل علامات " نيت" و"نيت بريميوم" و"المحلة" من خلال المشاركة في مختلف المعارض العالمية والدولية سواء في ألمانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية.

أضافت المصادر، أن رئيس الشركة خاطب العديد من كبريات المتاجر العالمية ؛لتواجد المنتجات المصرية الجديدة فيها الفترة المقبلة ، بما يساهم في زيادة الصادرات ودعم الاقتصاد الوطنى ، بخلاف نشر تلك المنتجات في العديد من المتاجر والمعارض المحلية .

 

 


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النسيج

الملابس

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خالد رافت

قطاع الاعمال العام

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