قافلة طبية مجانية للكشف على طلاب المدارس وذوى الهمم بأسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

نظمت مؤسسة تنمية الأسرة المصرية بأسوان، قافلة طبية للكشف المجانى على تلاميذ المدارس وذوى الهمم، حيث تم توقيع الكشف الطبى وإجراء الفحوصات الطبية على 100 حالة، وصرف العلاج المجانى، وإجراء التحاليل الطبية لها.

ضمت القافلة العديد من التخصصات فى الأمراض النفسية والعصبية، وأمراض التخاطب وتعديل السلوك، وتخصص الباطنة والكبد، كما تضمنت القافلة إقامة ندوة توعية وتثقيفية، تناولت كيفية تجنب الأمراض الفيروسية المنتشرة فى فصل الشتاء وأسباب تعرض الأطفال إلى التشنجات العصبية ومراحل نمو الطفل الطبيعية وتقديم النصائح الطبية والسلوكية فى التربية السليمة للأبناء.

وأوضحت الدكتورة سهير المصرى مدير عام مؤسسة تنمية الأسرة المصرية بأسوان، أن القافلة تأتى فى إطار الدور المجتمعى ومساندة جهود الدولة فى توفير الخدمة الطبية للمرضى، لافتة إلى أن القافلة تضمنت ندوات تثقيفية لرفع وعى أولياء الأمور بخطورة الأمراض الفيروسية، وندوة توعية عن تأخر النمو وصعوبات التعلم وطرق الوقاية من الأمراض النفسية والعصبية، مضيفة أن القافلة شملت الكشف الطبى المجانى على الأطفال وذوى الهمم، إضافة إلى صرف الأدوية والعلاج بالمجان مع إجراء التحاليل الطبية للحالات.

شارك فى القافلة الدكتور أسامة أبو الفضل أخصائى الأمراض النفسية والعصبية، والدكتور طه جابر استشارى أمراض الباطنة والكبد، والدكتورة لبنى السيد اخصائى التخاطب وتعديل السلوك.



جانب من القافلة



جانب من القافلة الطبية



القافلة الطبية لطلاب المدارس