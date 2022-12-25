اليوم السابع
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الأحد، 25 ديسمبر 2022 02:59 م
أكرم القصاص
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طقس الغربية الآن.. هطول أمطار خفيفة ونشاط للرياح وانخفاض الحرارة.. صور

الأحد، 25 ديسمبر 2022 01:32 م
طقس الغربية الآن.. هطول أمطار خفيفة ونشاط للرياح وانخفاض الحرارة.. صور طول أمطار خفيفة ونشاط للرياح بالغربية
الغربية - فريق المحافظات

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تشهد محافظة الغربية، طقس غير مستقر وهطول أمطار خفيفة على مدن ومراكز المحافظة، مصحوبة بنشاط للرياح وانخفاض في درجات الحرارة، وتجمعت السحب الكثيفة والمتوسطة في سماء المحافظة، مع ظهور متقطع للشمس منذ الصباح.

ورفعت محافظة الغربية حالة الطوارئ لمواجهة التقلبات الجوية وموجه الطقس السيئ والتعامل الفوري مع مياه الأمطار.
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مائل البرودة فى أول الليل بارد فى أخره على أغلب الأنحاء.
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة بنسبة حدوث 40٪ ، وأمطار متوسطة نهارا قد تكون غزيرة مساء على شمال الوجه البحرى بنسبة حدوث 70٪، وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، متوسطة نهارا تكون غزيرة مساء على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء ، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على شمال الصعيد.
 
طول أمطار خفيفة ونشاط للرياح بالغربية (1)
طول أمطار خفيفة ونشاط للرياح بالغربية (1)

طول أمطار خفيفة ونشاط للرياح بالغربية (2)
طول أمطار خفيفة ونشاط للرياح بالغربية (2)

طول أمطار خفيفة ونشاط للرياح بالغربية (3)
طول أمطار خفيفة ونشاط للرياح بالغربية (3)

طول أمطار خفيفة ونشاط للرياح بالغربية (4)
طول أمطار خفيفة ونشاط للرياح بالغربية (4)

طول أمطار خفيفة ونشاط للرياح بالغربية (5)
طول أمطار خفيفة ونشاط للرياح بالغربية (5)
 
 
 

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