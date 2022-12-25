وصول 15 طبيبا من 4 جامعات للكشف وإجراء العمليات بالمجان فى مستشفى العريش

شمال سيناء - محمد حسين

وصل إلى مستشفى العريش العام، اليوم الأحد ، دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية، لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

أعلن الدكتور طارق محمد كامل مدير عام مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، أن الدفعة الجديدة تضم 15طبيبا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في مختلف التخصصات الطبية، وتشمل فى تخصص جراحة مخ واعصاب الدكتور احمد محمد صلاح، والدكتور محمود صابر محمد، وتخصص جراحة اوعيه دموية الدكتور شريف محمد حسين، وتخصص جراحة قلب وصدر الدكتور نزار محمد حسنين والدكتور محمد عبد الشافي محمود، وجراحة عامة الدكتور حاتم محمد عبد المنعم، والدكتور محمود عبده ياسين، و تخدير الدكتورحلمي حافظ حلمي وتخصص عظام الدكتور محمد محسن أبو الفتوح وتخصص اشعة الدكتور يوسف محمد فهيم، وتخصص اشعة تشخيصيه الدكتور امجد محمود السيد وتخصص عيون الدكتور احمد السيد محمد، وتخصص طب أورام الدكتور عادل صلاح بكري، وتخصص تجميل الدكتورة مني جلال صلاح، وتخصص جهاز هضمي و كبد الدكتورة كريمة يوسف احمد.

وأشار مدير الصحة بشمال سيناء، إلى أنه يقوم الأطباء بتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان حتي الجمعة المقبلة، لافتا أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة في شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، مشيرا إلى استمرار وصول أساتذة الجامعات أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام مع الجامعات.