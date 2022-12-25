اليوم السابع
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ضبط مخازن تحتكر السلع الأساسية فى حملات لمراقبة الأسواق بالجيزة

الأحد، 25 ديسمبر 2022 08:34 م
ضبط مخازن تحتكر السلع الأساسية فى حملات لمراقبة الأسواق بالجيزة احتكار السلع
كتبت - مرام محمد

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واصلت مديرية تموين الجيزة جهودها الرقابية لضبط الأسواق والمخالفين فى جميع أنحاء محافظة الجيزة، حيث نجحت المديرية من خلال حملة مشكلة من رؤساء القطاعات بالمديرية بالاشتراك مع إدارة تموين أوسيم، من ضبط مخازن للسلع الأساسية بدون ترخيص ولعدم وجود فواتير ولإخفاءها عن التداول، وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وطلعت حسن وكيل وزارة التموين بالجيزة.
 
وشملت المضبوطات، 500 كيلوجرام أرز، و500 كيلوجرام سكر، و10 باكتة دقيق 72% بإجمالي 100 كيلوجرام، و11 كرتونه زيت 700 ملى باجمالى 132 زجاجة، و7 كرتونة زيت واحد لتر بإجمالي 84 زجاجة، و5 كرتونة زيت قلية لتر بإجمالى 60 زجاجة، و500 كيلوجرام شاى.
 
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مخزن آخر وتحرير محضر جنح ضد مخزن مواد غذائية لعدم وجود الفواتير، والتحفظ على 1500 كيلوجرام سكر، و50 كرتونة زيت، و800 ملى بإجمالي 600 زجاجة، وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.
 
كما واصلت إدارة تموين الدقى والعجوزة جهودها الرقابية على الأنشطة التموينية والتجارية، حيث تمكنت من ضبط 6 جوال دقيق بلدي محملين داخل توكتوك بغرض بيعه فى السوق السوداء، وتحرير عدد محضرين عدم وجود شهادة صحية لأنشطة مختلفة، بالإضافة إلى تحرير محضرين عدم وجود ترخيص لمزاولة النشاط لأنشطة مختلفة.
 
يأتي ذلك ضمن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة للمتابعة المستمرة للأسواق، منعًا لأي ممارسات تستهدف تعطيش الأسواق أو إخفاء أو احتكار السلع، من خلال الحملات المكثفة اليومية الميدانية لعدد من منافذ السلع الغذائية والأسواق والمحال التجارية لمتابعة توافر السلع الغذائية والاستراتيجية بالأسواق والتأكد من ضبط الأسعار والإعلان عنه وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين.
 
 
 

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