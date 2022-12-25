صرف صحى الإسكندرية: الأمطار وصلت لحد السيول وتم التعامل مع تجمعات المياه (صور)

الإسكندرية جاكلين منير

أصدرت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية بيانا اليوم، أوضحت فيه ما تتعرض له الإسكندرية من موجة الطقس السيئ، حيث شهدت محافظة الإسكندرية اليوم أمطارا غزيرة جدا، في مختلف مناطق الإسكندرية، نتج عنها تجمعات لمياه الأمطار بمناطق وسط والجمرك وغرب ويجري التعامل معها بواسطة سيارات ومعدات الشركة.

وقام اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بمتابعة العمل في رفع تجمعات المياه أمام الجندي المجهول بالمنشية وأمام مستشفى الجمهورية وتحت كوبري القباري وأمام كارفور وأمام الموقف الجديد.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحى الإسكندرية استمرار مياه الأمطار التي وصلت لسيول ببعض المناطق وزادت عن الطاقة الاستيعابية لمنظومة تسببت ببعض التجمعات والتي تقوم معدات وسيارات الشركة بالتعامل معها.

وأكد على أن معدات وسيارات وفرق الطوارئ منتشرة بمختلف مناطق المحافظة، وسنصل إليكم في أقرب وقت، وشدد نافع على أن الأولوية الآن لرفع تجمعات المياه أمام المستشفيات والمدراس، حيث تم رفع حالة الاستعداد وانتشار السيارات والبدالات وفرق الطوارئ بدءاً من يوم الثلاثاء للتعامل مع المنخفض الجوي الذي تمر به محافظة الإسكندرية طبقاً توقعات هيئة الأرصاد الجوية وحتى استقرار الحالة الجوية.

وناشدت المواطنين الإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار على رقم الخط الساخن 175 أو على رسايل صفحة الشركة على موقع الفيس بوك.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد أكد على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، للتعامل مع موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة منذ الصباح الباكر.

وشدد على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية والتواجد على مدار الساعة بالشوارع، لرصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري مع أي آثار ناتجة عن تجمعات لمياه الأمطار أول بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيراً على المواطنين وحفاظا على سلامتهم.

وأوضح المحافظ على استمرار التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية كما أوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.