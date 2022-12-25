اليوم السابع
Ads
الأحد، 25 ديسمبر 2022 01:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

صرف صحى الإسكندرية: رفع تجمعات الأمطار والأولوية أمام المدارس والمستشفيات

الأحد، 25 ديسمبر 2022 12:27 م
صرف صحى الإسكندرية: رفع تجمعات الأمطار والأولوية أمام المدارس والمستشفيات تفقد أماكن تمركز سيارات الصرف الصحى
الإسكندرية - جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جولة تفقدية لمتابعة رفع تجمعات مياه الأمطار من ميدان الجندي المجهول المنشية وأمام الموقف الجديد وكرموز وأمام مستشفى الجمهورية علي طريق المحمودية، ووجه اللواء محمود نافع بالأولوية لرفع تجمعات مياه الأمطار أمام المدارس والمستشفيات.

من جانبه، أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، للتعامل مع موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة منذ الصباح الباكر.

وشدد على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية والتواجد على مدار الساعة بالشوارع، لرصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري مع أي آثار ناتجة عن تجمعات لمياه الأمطار أول بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيراً على المواطنين وحفاظا على سلامتهم.

وأوضح المحافظ على استمرار التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية كما اوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وشهدت محافظة الإسكندرية، اليوم هطول رعدية غزيرة على مناطق متفرقة من المحافظة ، وذلك فى إطار ما تتعرض له الإسكندرية من منخفض جوي سطحى يستمر حتى يوم الثلاثاء القادم، حيث شهدت محافظة الاسكندرية بدءا من الساعات الأولى من اليوم أمطارا رعدية غزيرة  بعض مناطق الإسكندرية، مما أدى الى ارتفاع منسوب مياه الأمطار فى بعض الشوارع الجانبية .

تفقد أماكن تمركز سيارات الصرف الصحى (1)
تفقد أماكن تمركز سيارات الصرف الصحى (1)

 

تفقد أماكن تمركز سيارات الصرف الصحى (2)
تفقد أماكن تمركز سيارات الصرف الصحى (2)

 

تفقد أماكن تمركز سيارات الصرف الصحى (3)
تفقد أماكن تمركز سيارات الصرف الصحى (3)

 

رئيس شركة الصرف الصحى2
رئيس شركة الصرف الصحى2

 

ميدان الجندى المجهول
ميدان الجندى المجهول

 


الطقس إسكندرية

طقس إسكندرية

الطقس اليوم فى إسكندرية

الطقس اليوم فى الاسكندرية

الطقس اليوم وغدًا

اخبار الطقس اليوم

طقس غدا

الطقس اليوم

الطقس غدا

طقس اليوم

الطقس فى مصر

حالة الطقس

الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا



الموضوعات المتعلقة

تهشم سيارة فى انهيار أجزاء من عقار بالورديان غرب الإسكندرية

الأحد، 25 ديسمبر 2022 12:07 م

محافظ الإسكندرية: تواجد ميدانى مكثف للتعامل مع تقلبات الطقس والأمطار الغزيرة

الأحد، 25 ديسمبر 2022 12:03 م

استمرار فتح بوغاز ميناء الإسكندرية رغم سوء حالة الطقس

الأحد، 25 ديسمبر 2022 11:48 ص

صور الأقمار الصناعية.. سحب رعدية تؤثر بقوة على عدة مناطق أبرزها الإسكندرية

الأحد، 25 ديسمبر 2022 11:19 ص

انهيار أجزاء من عقار قديم فى منطقة اللبان بالإسكندرية دون إصابات.. صور

الأحد، 25 ديسمبر 2022 11:17 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة