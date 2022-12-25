صرف صحى الإسكندرية: رفع تجمعات الأمطار والأولوية أمام المدارس والمستشفيات

من جانبه، أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، للتعامل مع موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة منذ الصباح الباكر.

وشدد على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية والتواجد على مدار الساعة بالشوارع، لرصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري مع أي آثار ناتجة عن تجمعات لمياه الأمطار أول بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيراً على المواطنين وحفاظا على سلامتهم.

وأوضح المحافظ على استمرار التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية كما اوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وشهدت محافظة الإسكندرية، اليوم هطول رعدية غزيرة على مناطق متفرقة من المحافظة ، وذلك فى إطار ما تتعرض له الإسكندرية من منخفض جوي سطحى يستمر حتى يوم الثلاثاء القادم، حيث شهدت محافظة الاسكندرية بدءا من الساعات الأولى من اليوم أمطارا رعدية غزيرة بعض مناطق الإسكندرية، مما أدى الى ارتفاع منسوب مياه الأمطار فى بعض الشوارع الجانبية .



تفقد أماكن تمركز سيارات الصرف الصحى (1)



تفقد أماكن تمركز سيارات الصرف الصحى (2)



تفقد أماكن تمركز سيارات الصرف الصحى (3)



رئيس شركة الصرف الصحى2