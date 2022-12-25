صحة المنوفية: انطلاق أولى مراحل تطوير منشآت الرعاية الأساسية.. صور

المنوفية - محمد فتحى

عقدت مديرية الصحة بالمنوفية، برئاسة الدكتورة رشا محمود خضر، وكيل المديرية، اجتماعًا لمناقشة معايير اختيار وحدات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير منشآت الرعاية الأساسية، وذلك بحضور الدكتورة إيمان حسن زهران، مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية.

وتم التوافق على الوحدات المختارة من الإدارات بحضور مشرفي الرعاية الأساسية بالمديرية مع مديري الادارات الصحية ومسؤولي الرعاية الاساسية بالادارات.

يذكر أن المرحلة الأولى من التطوير تشمل 9 وحدات ومراكز صحة أسرة ذات الترددات العالية والبعيدة نسبيًا عن المستشفيات، وتم حصر الاحتياجات من القوى البشرية وخاصة أطباء الاسرة والاخصائيين، وتم التوجيه لعمل تدريبات مكثفة بهدف تنشيط ملفات طب الأسرة، والتأكيد على توفير مستلزمات التشغيل وتحديث قائمة الأدوية الاساسية والطوارئ والمطبوعات من الاستمارات وسجلات طب الاسرة، على أن يقوم كل مدير ادارة بإعداد جداول الأطباء والتمريض لتشغيل الطوارئ 24 ساعة ، بالإضافة لجداول تشغيل الاخصائيين بعيادات الأطفال والباطنة والجلدية والنساء والتوليد، مع الأخذ في الاعتبار أنه سيتم تقديم حزمة خدمات الرعاية الصحية الأساسية والاخصائيين والأسنان والعلاج الطبيعي ، اضافة الى تشغيل جميع المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، ويتم عمل فريقين للزيارات المنزلية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بكل ادارة صحية.

وخلال الاجتماع قام كل مدير ادارة بعرض مواصفات الوحدة المختارة على أن يقوم باستكمال ما يلزم من أعمال الصيانة وتوفير مستلزمات التشغيل وتجهيز سكن الأطباء والتمريض ، وتم التأكيد على إستمرار المتابعة الميدانية للوحدات لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين بأفضل جودة ممكنة.



الاجتماع