وكيل صحة المنوفية يتفقد مستشفى أشمون العام.. التفاصيل

تفقد الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، مستشفى أشمون العام، ورافقه الدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية والدكتور محمد شتات ، مدير المستشفى.

وتفقد وكيل الوزارة أقسام الاستقبال والطوارئ، العناية المركزة، وقسم الأشعة وتابع الأجهزة الطبية به، والكلى الصناعى، وتابع ما تم تنفيذه من الملاحظات واجبة التنفيذ، وتفقد الصيدليات وتوافر الأدوية والمستلزمات بها .

كما تابع وكيل وزارة الصحة أعمال الصيانة ورفع الكفاءة، وما تم من تطوير وتم متابعة ما لم يتم تنفيذه من الملاحظات الخاصة بالمستشفى في جميع الأوجه من مستلزمات ونظافة و انضباط، وعمل اللجان بالمستشفى وملاحظات إدارات الإشراف والمتابعة بالمديرية ومدي تطبيقها على أرض الواقع.

كان الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، قد افتتح المبنى الجديد للحضانات بمستشفى زاوية الناعورة المركزي، رافقه خلالها النائبة الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب، حيث تبلغ سعة المبنى 35 حضانة وقسم عناية مركزة للأطفال سعة 6 أسرة وقسم داخلي للأطفال سعة 18 سرير كما تم تركيب شبكة الغازات بمعرفة الوزارة وإضافة 6 أسرة للعناية المركزة ليصبح الإجمالي 18 سرير خلال تلك الجولة تفقد أعمال التطوير بقسم الحضانات التي تم تجهيزها بأحدث الأجهزة.

وفي نفس السياق، تم تفقد باقي أقسام المستشفى والوقوف على مدى جهازيتها ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بحضور الدكتور أحمد سمير مدير إدارة الطوارئ بالمديرية، والدكتور جمال رشاد مدير المستشفى والدكتورة أمل عبد الوارث مدير إدارة الشهداء.

وأعرب وكيل صحة المنوفية عن خالص شكره وتقديره لدور ممثلي المجتمع المدني في تقديم الدعم للمنظومة الصحية للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ، مقدما كامل شكره وتقديره لدعم القيادات التنفيذية بالمحافظة لتذليل كافة العقبات وتقديم كافة التسهيلات لاستكمال أعمال التطوير المختلفة بالقطاع الصحي بالمحافظة للارتقاء بالمنظومة الصحية على مستوى المحافظة.