اليوم السابع
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رئيس شركة مياه القناة يتابع سحب مياه الأمطار ببورسعيد

الأحد، 25 ديسمبر 2022 10:59 م
رئيس شركة مياه القناة يتابع سحب مياه الأمطار ببورسعيد سحب مياه الأمطار ببورسعيد
الإسماعيلية- صبرى غانم

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تابع اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، جهود فرق الطوارىء والشبكات فى التعامل وسحب تجمعات مياه الأمطار التى شهدتها محافظة بورسعيد اليوم. 
 
وشهدت المحافظة سقوط أمطار تتراوح شدتها ما بين متوسطة الى غزيرة على معظم أنحاء المحافظة، ونجحت فرق الطوارىء فى سحب تجمعات المياه فى كثير من احياء المحافظة بأحياء الشرق والضواحى، والمناخ، والزهور، والعرب، والجنوب، ومدينة بورفؤاد، مع استمرار الجهود فى سحب تجمعات المياه فى العديد من المناطق بالمحافظة.
 
وأما عن محافظتى الاسماعيلية والسويس فقد شهدتا استقرارا فى الاحوال الجوية على معظم الأنحاء، مع استمرار رفع حالة الطوارئ في المحافظات الثلاث الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، تحسباً لموجة التقلبات الجوية، حيث تم رفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى لمواجهة الأمطار المحتملة، وأي تغيرات مناخية مفاجئة، واتخاذ كافة اجراءات الحيطة والحذر، وفقاً للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية. 
 
وأشار إلى استمرار تشكيل غرف عمليات رئيسية وفرعية لمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 على مدار 24 ساعة ، والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وغرف العمليات الرئيسية بمحافظات القناة الثلاثة "الإسماعيلية – بورسعيد – السويس".
 
سحب مياه الأمطار ببورسعيد (2)
 

سحب مياه الأمطار ببورسعيد (3)
 

سحب مياه الأمطار ببورسعيد (1)
 

 


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