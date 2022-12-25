رئيس الكنيسة الأسقفية يهنئ المطران جورج شيحان بعيد الميلاد

كتب: محمد الأحمدى

هنأ دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ، المطران جورج شيحان رئيس أساقفة إبروشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، بعيد الميلاد المجيد، حيث انتدب القس يشوع يعقوب عميد مساعد كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك للتهنئة.

ونقل القس يشوع يعقوب تحيات رئيس الأساقفة قائلا: نشكر الله على العلاقة الوطيدة بين الكنيسة المارونية والكنيسة الأسقفية بمصر والممتدة لسنوات طويلة.

ومن جانبه أكد المطران جورج شيحان إن الكنيسة المارونية أبوابها مفتوحة دائما للتعاون مع الكنيسة الأسقفية ، إذ نرى أن شركة الكنائس بركة للشعب المسيحى.

كما تجاذب القس يشوع يعقوب والمطران جورج شيحان أطراف الحديث إذ ذكروا الأزمات الاقتصادية التي يواجهها الشباب بسبب التغيرات السريعة في عصرنا والأزمات التي تواجه مصر ولبنان.

واستقبل اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الدكتور ساميفوزي شحاتة، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية، والوفد المرافق له، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.

وجاء ذلك بمشاركة القمص بيشوي فوزي، الوكيل البطريركي، كما استقبل الأب البطريرك عددًا من الآباء الكهنة، من مختلف الكنائس القبطية الكاثوليكية، يرافقهم أبناء الرعايا، بالإضافة إلى الأخوات الراهبات، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

ترأس الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، وفد الكنيسة لزيارة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك بمقره بحدائق القبة

وقدم رئيس الأساقفة التهنئة لبطريرك الكاثوليك بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد حيث ثمن دور الكنيسة الكاثوليكية في العمل المسكونى.

وقال رئيس الأساقفة: نحظى بعيد مبارك برغم كل الأيام الصعبة التى يمر بها العالم من حولنا.

وأكد رئيس الأساقفة: للكنيسة الكاثوليكية دور هام بمجلس كنائس مصر وخاصة لجنة الرعاة والتى تعمل على الكثير من الأيام الروحية فى القاهرة والصعيد.

وأضاف رئيس الأساقفة: تستضيف الكنيسة الأسقفية احتفال مجلس كنائس مصر لنقل الأمانة العامة لها في فبراير المقبل