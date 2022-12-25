اليوم السابع
Ads
الأحد، 25 ديسمبر 2022 12:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس الكنيسة الأسقفية لبطريرك الروم الأرثوذكس: نعتز بعلاقتنا القوية

الأحد، 25 ديسمبر 2022 12:30 م
رئيس الكنيسة الأسقفية لبطريرك الروم الأرثوذكس: نعتز بعلاقتنا القوية رئيس الكنيسة الأسقفية لبطريرك الروم الأرثوذكس
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ترأس الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية وفد الكنيسة لزيارة الأنبا ثيؤدوروس الثاني بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس بمقر صلاة قداس العيد وذلك بمقر كاتدرائية الروم بالحمزاوى. 
 
وقدم رئيس الأساقفة التهنئة لبطريرك الروم الأرثوذكس بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، حيث أكد على أواصر الأخوة بين الكنيستين. 
 
وأكد رئيس الأساقفة سعداء بمقابلة غبطتكم إذ نعتز بالعلاقات القوية التى تربطنا سويًا على مستوى كنائسنا في العالم وليس مصر فقط. 
 
من جانبه، قال بطريرك الروم الأرثوذكس: تقدم الكنيسة الأسقفية مساهمة قوية في علوم اللاهوت من خلال جامعاتها والتى يدرس بها عدد من البطاركة الروم. 
 
وأشار البطريرك إلى دور الكنيسة الأسقفية في الخدمة بشمال إفريقيا والدعم الذى تقدمة لكنيسة الروم الأرثوذكس.
 
وكان استقبل البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الدكتور ساميفوزي شحاتة، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية، والوفد المرافق له، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.
 
جاء ذلك بمشاركة القمص بيشوي فوزي، الوكيل البطريركي، كما استقبل الأب البطريرك عددًا من الآباء الكهنة، من مختلف الكنائس القبطية الكاثوليكية، يرافقهم أبناء الرعايا، بالإضافة إلى الأخوات الراهبات، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.
 
ترأس الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، وفد الكنيسة لزيارة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك بمقره بحدائق القبة
 
وقدم رئيس الأساقفة التهنئة لبطريرك الكاثوليك بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد حيث ثمن دور الكنيسة الكاثوليكية في العمل المسكونى. 
 
وقال رئيس الأساقفة: نحظى بعيد مبارك برغم كل الأيام الصعبة التى يمر بها العالم من حولنا. 
 
وأكد رئيس الأساقفة: للكنيسة الكاثوليكية دور هام بمجلس كنائس مصر وخاصة لجنة الرعاة والتى تعمل على الكثير من الأيام الروحية فى القاهرة والصعيد. 
 
وأضاف رئيس الأساقفة: تستضيف الكنيسة الأسقفية احتفال مجلس كنائس مصر لنقل الأمانة العامة لها في فبراير المقبل 
 
عملت لجنة الرعاة على امتداد عملها للصعيد، إذ بدأت اللجنة بترتيب أيام للصلاة بوجه قبلى تمهيدًا لإنشاء لجان هناك. 
 
ومن جانبه، قال بطريرك الكاثوليك: تأثير المجلس هام للغاية لأنه حينما يكون الشخص مقتنع بما يفعله يصبح التأثير فعال. 
 
وأشار البطريرك: التواجد الكنسى فى الصعيد أقوى وله مركزية كبيرة، وشكل العائلة مختلف فى الصعيد نظرا لعدم وجود الضوضاء وصخب العاصمة.
 
وفي نهاية اللقاء، أشاد رئيس الأساقفة بالدور الذي تلعبه الكنيسة الكاثوليكية في مجالات التنمية والرعاية. 
 
1e3ceb29-e57d-4deb-b540-11b0aad3715f
 
84b38542-b95e-41b1-94e6-ddfe1f39379a (1)
 
84b38542-b95e-41b1-94e6-ddfe1f39379a
 
642b876b-4d5f-43d5-a652-646dfeefbe41
 
b0c7ae98-9547-4631-8654-3dd6ea70f236
 
e5e6610d-ffce-4eea-9c88-bff69072c1ef
 

 


الكنيسه الكاثوليكيه

الكنيسه الاسقفيه

كنيسه الروم الارثوذكس

عيد الميلاد المجيد

احتفالات عيد الميلاد المجيد



الموضوعات المتعلقة

BBC: الملايين بأمريكا وكندا يقضون عيد الميلاد فى الظلام بسبب "الإعصار القنبلة"

الأحد، 25 ديسمبر 2022 12:12 م

ليندسى لوهان تشارك لقطات احتفالية أمام شجرة عيد الميلاد مع زوجها

الأحد، 25 ديسمبر 2022 11:45 ص

البابا فرنسيس يترأس قداس عيد الميلاد بالفاتيكان.. ويحذر من الجشع والتعطش للسلطة

الأحد، 25 ديسمبر 2022 11:26 ص

محطات فنية فى حياة غادة عادل بمناسبة عيد ميلادها

الأحد، 25 ديسمبر 2022 10:00 ص

اعرف طريقة إضافة قبعة عيد الميلاد إلى أيقونة واتسآب

الأحد، 25 ديسمبر 2022 06:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة