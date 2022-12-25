رئيس الكنيسة الأسقفية لبطريرك الروم الأرثوذكس: نعتز بعلاقتنا القوية

كتب: محمد الأحمدى

ترأس الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية وفد الكنيسة لزيارة الأنبا ثيؤدوروس الثاني بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس بمقر صلاة قداس العيد وذلك بمقر كاتدرائية الروم بالحمزاوى.

وقدم رئيس الأساقفة التهنئة لبطريرك الروم الأرثوذكس بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، حيث أكد على أواصر الأخوة بين الكنيستين.

وأكد رئيس الأساقفة سعداء بمقابلة غبطتكم إذ نعتز بالعلاقات القوية التى تربطنا سويًا على مستوى كنائسنا في العالم وليس مصر فقط.

من جانبه، قال بطريرك الروم الأرثوذكس: تقدم الكنيسة الأسقفية مساهمة قوية في علوم اللاهوت من خلال جامعاتها والتى يدرس بها عدد من البطاركة الروم.

وأشار البطريرك إلى دور الكنيسة الأسقفية في الخدمة بشمال إفريقيا والدعم الذى تقدمة لكنيسة الروم الأرثوذكس.

وكان استقبل البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الدكتور ساميفوزي شحاتة، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية، والوفد المرافق له، وذلك لتقديم التهنئة ب عيد الميلاد المجيد ، بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.

جاء ذلك بمشاركة القمص بيشوي فوزي، الوكيل البطريركي، كما استقبل الأب البطريرك عددًا من الآباء الكهنة، من مختلف الكنائس القبطية الكاثوليكية، يرافقهم أبناء الرعايا، بالإضافة إلى الأخوات الراهبات، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

ترأس الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، وفد الكنيسة لزيارة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك بمقره بحدائق القبة

وقدم رئيس الأساقفة التهنئة لبطريرك الكاثوليك بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد حيث ثمن دور الكنيسة الكاثوليكية في العمل المسكونى.

وقال رئيس الأساقفة: نحظى بعيد مبارك برغم كل الأيام الصعبة التى يمر بها العالم من حولنا.

وأكد رئيس الأساقفة: للكنيسة الكاثوليكية دور هام بمجلس كنائس مصر وخاصة لجنة الرعاة والتى تعمل على الكثير من الأيام الروحية فى القاهرة والصعيد.

وأضاف رئيس الأساقفة: تستضيف الكنيسة الأسقفية احتفال مجلس كنائس مصر لنقل الأمانة العامة لها في فبراير المقبل

عملت لجنة الرعاة على امتداد عملها للصعيد، إذ بدأت اللجنة بترتيب أيام للصلاة بوجه قبلى تمهيدًا لإنشاء لجان هناك.

ومن جانبه، قال بطريرك الكاثوليك: تأثير المجلس هام للغاية لأنه حينما يكون الشخص مقتنع بما يفعله يصبح التأثير فعال.

وأشار البطريرك: التواجد الكنسى فى الصعيد أقوى وله مركزية كبيرة، وشكل العائلة مختلف فى الصعيد نظرا لعدم وجود الضوضاء وصخب العاصمة.

وفي نهاية اللقاء، أشاد رئيس الأساقفة بالدور الذي تلعبه الكنيسة الكاثوليكية في مجالات التنمية والرعاية.