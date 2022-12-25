دراسة: إضافة الزبادى اليونانى إلى الوجبات يمكن أن يكون مفتاحًا لإذابة دهون البطن

كتبت إيناس البنا

الدهون الحشوية هي نوع من الدهون التي تتراكم داخل تجويف البطن ولكنها لا تظهر بالضرورة في الخارج، وغالبًا ما تلتف حول المعدة والأمعاء والكبد لزيادة مخاطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب والسرطان، وفقًا لدراسة جديدة حسب موقع " thehealthsite "، يمكن أن يكون إضافة البروبيوتيك مفتاح الشحم البطن.

كيف يدعم الزبادي اليوناني فقدان دهون البطن؟

وفقًا للخبراء، فإن تناول الزبادي اليوناني يمكن أن يكون مفتاح المساعدة في فقدان الدهون، وذكروا أن النظام الغذائي مهم للغاية لإدارة الوزن وأن البروتينات والكربوهيدرات الموجودة في هذا البروبيوتيك تساعد في تقليل الدهون المتراكمة وتعزيز كتلة العضلات وبالتالي دعم بناء صحي.

يعتبر الزبادي اليوناني، بسبب محتواه العالي من البروتين، وخصائصه المنخفضة الدسم والسكر ، الأنسب لأغراض إدارة الوزن وبناء كتلة العضلات أيضًا. تساعد البروبيوتيك في تعزيز المناعة والهضم.

قيمت الدراسة، التي نُشرت في المجلة الدولية للسمنة في عام 2016، 22 دراسة حالية حول تأثيرات الزبادي على فقدان الوزن، ذكرت الورقة أن تناول الزبادي يرتبط بانخفاض مخاطر زيادة الوزن ، ومحيط الخصر الأصغر ، وانخفاض مؤشر كتلة الجسم (مؤشر كتلة الجسم) وانخفاض مستويات الدهون في الجسم.

ينصح الأطباء بتناول الزبادي، وهو طعام غني بالعناصر الغذائية ، كجزء من نظام غذائي متوازن وصحي يمكن أن يحسن الصحة العامة بشكل مثير للإعجاب.

كيف تتحقق من وجود دهون حشوية أم لا؟

يقول الأطباء أنه لا توجد طريقة محددة لمعرفة كمية الدهون الحشوية التي يمكن أن يمتلكها المرء دون اختبارات التصوير، ومع ذلك، يمكن أخذ تقدير تقريبي عن طريق قياس الخصر باستخدام زر البطن كعلامة - بالنسبة للنساء، يعتبر محيط الخصر البالغ 35 بوصة أو أكثر بمثابة علامة حمراء، وفي الرجال يكون نفس الشيء عندما يكون محيط الخصر لديهم أكثر من 40 بوصة.