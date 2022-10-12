مع اقتراب فصل الشتاء ..4 مشروبات صحية لتقليل دهون البطن

كتبت ميرفت رشاد

تعتبرالدهون الحشوية المتأخرة مصدر القلق الأكبر وقد ارتبطت بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان. كما أنه مرتبط بزيادة البروتين الدهني منخفض الكثافة وانخفاض نسبة الكوليسترول الحميد ومقاومة الأنسولين، فقدان دهون البطن أمر بالغ الأهمية وصعب ويحتاج إلى نظام منضبط بما في ذلك النظام الغذائي ولكن الأهم من ذلك هو برنامج تمارين مستهدف ، وُجد أن بعض المشروبات الشائعة لها تأثير إيجابي وتدعم فقدان دهون البطن، مع اقتراب فصول الشتاء حاول التخلص من الدهون، وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".

مشروبات للتخلص من دهون البطن



1. الشاي الأخضر:

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة البوليفينول، الكاتيكين ، وخاصة EGCGs (epigallocatechin gallate) ، له علاقة إيجابية قوية مع أكسدة الدهون في البشر حتى في الجسم أثناء الراحة، في إحدى الدراسات الصينية ، وجد أن الشاي الأخضر يساعد في تقليل الدهون الحشوية، كما أنه يساعدك على الشعور بالشبع ، ومنع آلام الجوع ، وبالتالي زيادة كمية السعرات الحرارية التي يتم تناولها بشكل عام.

2. شاي القرفة:

القرفة من التوابل التي تتمتع بعدد من الفوائد الصحية، إنه فعال للغاية في السيطرة على نسبة السكر في الدم وتقليل مقاومة الأنسولين، القرفة مفيدة للتخلص من التوتر ، والتي بدورها تقلل من هرمون الكورتيزول، هناك أدلة موثقة جيدًا على أن مستويات الكورتيزول المرتفعة تدعم ترسب الدهون في البطن والرغبة في تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكر، فإن تناول كوب من شاي القرفة لن يساعد فقط في فقدان الدهون الزائدة ولكن أيضًا ينشط جهاز المناعة لديك.

3. القهوة:

قامت دراسة حديثة نُشرت على Research Gate بدراسة تأثير استهلاك القهوة المستمر على دهون الجسم وخاصة الدهون الحشوية. ووجدوا أن تناول القهوة بشكل معتدل ، 3 أكواب يوميا بدون سكر ، أظهر تغيرًا كبيرًا في تقليل الدهون في الجسم ، وخاصة الدهون الحشوية، ثبت أن البوليفينول الموجود في القهوة - أحماض الكلوروجينيك - يقلل من دهون البطن.

4. العسل:

يُعرف العسل بتنشيط الجسم وبالتالي منع آلام الجوع، كونه مضادًا جيدًا للأكسدة ، فهو يقاوم الإجهاد التأكسدي الناتج عن الخلايا الدهنية الحشوية.