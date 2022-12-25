حبس عاطل 4 أيام بتهمة سرقة هواتف المواطنين فى منطقة قصر النيل

أمرت نيابة قصر النيل، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة هواتف المحمول من المواطنين، حيث اعترف المتهم بارتكابه للواقعة، وأنه تخصص فى سرقة هواتف المحمول باستخدام دراجة نارية بأسلوب الخطف مستخدما سلاح نارى فى حالة محاولة الإمساك به.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل – "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" - فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مسحوق الهيروين المخدر – مبلغ مالى).

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزته وأضاف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.

بتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزته، واعترف بارتكابه عدد (6) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأقر بتصرفه فى بيع الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية " (عاطل - مقيم بمحافظة الجيزة) تم ضبطه، وبحوزته عدد (7) هواتف محمولة، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيدها، وباستدعاء المجنى عليهم اتهموه بالسرقة؛ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.