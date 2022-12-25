جامعة سوهاج تجرى اختبارات الحاسب الآلى للمتقدمين لوظائف شركة مياه الشرب

تجرى جامعة سوهاج ، اختبارات الحاسب الآلى للمتقدمين لوظائف محاسب وأخصائى موارد بشرية وكاتب ومدخل بيانات وأمين خزينة ومراقب أمن، والتى تجرى يومى 24 و 25 ديسمبر الجارى.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف أنه تم فى وقت سابق تم إعلان أسماء المتقدمين وتوقيت الاختبارات ومقرات اللجان، وذلك بالبحث بالرقم القومى على موقع الشركة الإلكترونى .

وأشار اللواء مصطفى كامل مستشار الشركة لشئون الموارد البشرية، إلى أن اختبارات الحاسب الآلى تم وضعها بواسطة أساتذة متخصصين فى ذلك المجال، وأن الاختبارات تمت تحت اشراف الجامعة بمعامل الحاسب الآلى أسفل مجمع المدرجات بمدينة سوهاج الجديدة، وأن الجامعة شكلت غرفة مركزية لمتابعة ومراقبة أعمال الاختبارات، لضمان تحقيق الشفافية والنزاهة.

وأوضحت المحاسبة سمية عساف رئيس قطاع الموارد البشرية، أن اليوم 25 ديسمبر تنتهى أعمال لجان الاختبارات العملية وسيتم اعتماد النتيجة وإعلانها تمهيدا لإجراء المقابلات الشخصية للذين اجتازور الاختبارات العملية.