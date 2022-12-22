جامعة سوهاج تنظم مسابقة "إبدأى حلمك" لدعم رائدات الأعمال.. صور

تنظم حاضنة مسار بجامعة سوهاج مسابقة "إبدأى حلمك" لدعم رائدات الأعمال بالمحافظة، لتقديم الدعم الفنى لرائدات الأعمال لرفع مهاراتهم، وذلك بمقر الحاضنة بالحرم الجامعى القديم، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، وقال أن مسابقة إبدأى حلمك تأتى ضمن فاعليات مشروع " تمكين رائدات الأعمال وخدمات تطوير الأعمال وروابط السوق"، والذى تنفذه إنرووت للتنمية بالتعاون مع الجامعة وحاضنة مسار، وبتمويل من السفارة الكندية بالقاهرة.

وأضاف عبدالخالق أن حاضنة مسار منذ إنشائها بالجامعة تستهدف دعم التمكين الإقتصادى للسيدات بمحافظة سوهاج، حيث بلغت نسبة مشاركة الإناث فى الفعاليات المختلفة 65% من المشاركين، مشيدًا بما تتميز به رائدات الأعمال بالمحافظة، حيث أنهن يتحلون بالشغف والطموح والإصرار والرغبة فى النجاح، إلى جانب أن لديهم رؤية للتنفيذ، مضيفًا أن رواد ورائدات الأعمال سيكونوا بمثابة القوة الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، لذا لابد من تشجيعهم وتوفير كافة سبل الدعم لاستغلال طاقاتهم، وتسهيل حصولهم على التمويل، الى جانب مساعدتهم فى تسويق أفكارهم ومشروعاتهم وتوفير كافة السبل لتمكينهم ورعايتهم.

وأشار الدكتور أشرف عكاشة مدير حاضنة مسار، إلى أن مسابقة إبدأى حلمك تهدف تقديم الدعم الفنى لرائدات الأعمال لرفع مهاراتهم وكفاءة شركاتهم، وذلك من خلال حزمة من التدريبات المختلفة، بالإضافة إلى خدمات التشبيك التى تقدمها حاضنة مسار لربط رائدات الأعمال بالجهات الفاعلة فى السوق، وأيضًا ربط رائدات الأعمال الناجحات بأقرانهن المبتدئات، مؤكدًا على أن المسابقة تتضمن حصول رائدات الأعمال المتميزات على جوائز عينية من أجل المساهمة فى تطوير وتعزيز نطاق عمل مشروعاتهم الناشئة.