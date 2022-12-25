تراجع مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الأحد باستثناء الموارد الأساسية والتعليم

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، على رأسها العقارات بنسبة 3.7%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 3.4%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 3.3%، وهبط قطاعي السياحة والترفيه، وخدمات النقل والشحن بنسبة 2.2%، 2.1%، على التوالي، وانخفض قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.8%.

كما تراجع قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.7%، أعقبه قطاعي مواد البناء، والتجارة والموزعون بنسبة 1.2%، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.8%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ، والبنوك بنسبة 0.2%، فيما ارتفع قطاعي الخدمات التعليمية، والموارد الأساسية بنسبة 6.4%، 1%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات محلية وعربية، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 941.564 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 639.1 مليون ورقة مالية بقيمة 2.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 57.9 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.92% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.06%، والعرب على 16.02%، واستحوذت المؤسسات على 44.19% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.80%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 1.4 مليار جنيه، 7.3 مليون جنيه، 37.9 مليون سهم، 1.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات والأجنبية للشراء بقيمة 2.7 مليون جنيه، 1.4 مليار جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 14385 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 2528 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 17346 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 5917 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 2704 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 3995 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 3504 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1273 نقطة.