البورصة: تنفيذ صفقة على شركة مشارق للاستثمار العقاري بقيمة 36.5 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية ، عن تنفيذ صفقة على شركة مشارق للاستثمار العقاري بحجم تداول 3.6 مليون سهم بقيمة 36.5 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الأحد بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة البحر الأحمر لخطوط الطيران بحجم تداول 200 ألف سهم بقيمة 20 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 4.4 مليون سهم بقيمة 65.6 مليون جنيه.

وكانت البورصة المصرية ، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات محلية وعربية، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 941.564 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 639.1 مليون ورقة مالية بقيمة 2.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 57.9 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.92% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.06%، والعرب على 16.02%، واستحوذت المؤسسات على 44.19% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.80%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 1.4 مليار جنيه، 7.3 مليون جنيه، 37.9 مليون سهم، 1.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات والأجنبية للشراء بقيمة 2.7 مليون جنيه، 1.4 مليار جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 14385 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 2528 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 17346 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 5917 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 2704 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 3995 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 3504 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1273 نقطة.