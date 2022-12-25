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تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع

الأحد، 25 ديسمبر 2022 02:51 م
تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات محلية وعربية، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 941.564 مليار جنيه.
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 14385 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 2528 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 17346 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 5917 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 2704 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 3995 نقطة.

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