تحذيرات فى جنوب أفريقيا من ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة

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أعلن المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب إفريقيا أن حالات الإصابة بالحصبة مستمرة في الارتفاع، في جميع أنحاء البلاد، بشكل مثير للقلق.



وأضاف المعهد الوطني - في بيان أصدره بهدف توعية وتحذير المواطنين - أن مرضى الحصبة يعانون من بعض الأعراض الملحوظة مثل الحمى والطفح الجلدي والسعال واحمرار العينين وسيلان الأنف، إضافة إلى مضاعفات أخرى تشمل الالتهاب الرئوي والإسهال والجفاف والتهاب الدماغ والعمى والوفاة في الحالات القصوى.



وأوضح أن مضاعفات الحصبة تكون بالغة لدى الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والرضع الذين تقل أعمارهم عن عامين.



جاء ذلك بعد شهرين من إعلان المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب إفريقيا عن زيادة في عدد الإصابات بالحصبة؛ بسبب تفشي المرض في مقاطعة "ليمبوبو"، حيث بدأ مسئولو الصحة هناك منذ ذلك الحين في تنفيذ أنشطة استجابة الصحة العامة بدعم من المعهد ومنظمة الصحة العالمية.