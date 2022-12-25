انهيار جزئي بعقارين وتحطم سيارة دون إصابات بسبب الأمطار الغزيرة فى الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم هطول الأمطار الرعدية والغزيرة، وذلك فى ظل ما تتعرض له المحافظة من منخفض جوي سطحى يمر على البحر المتوسط ويؤثر على طقس الإسكندرية، مما تسبب فى انهيار جزئي بعقار دون إصابات بشرية وأحدهما أدى إلى تحطم سيارة.

وتلقت غرفة حى الجمرك بالإسكندرية، بلاغا، بسقوط سقف حجرة في شارع "الشاعر" التابع لحى الجمرك، مع تواجد حالة محتجزة داخل العقار، وتوجهت قوات الحماية المدنية، وقيادات تنفيذية بالحى لمقر العقار لاتخاذ اللازم وخروج الشخص المحتجز داخل العقار.

كما تلقت غرفة عمليات حى غرب الإسكندرية بلاغا، بسقوط شرفة عقار قديم بنطاق حى غرب الإسكندرية بمنطقة الورديان شارع الأمير لؤلؤ، ما تسبب فى تحطم سيارة أسفل العقار، ودون إصابات بشرية.

وأجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جولة تفقدية على أماكن تمركز سيارات الصرف الصحى، لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار بأحياء الإسكندرية يرافقه اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية.

وشدد محافظ الإسكندرية على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، للتعامل مع موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة منذ الصباح الباكر.

وشدد على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية والتواجد على مدار الساعة بالشوارع، لرصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري مع أي آثار ناتجة عن تجمعات لمياه الأمطار أول بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيراً على المواطنين وحفاظا على سلامتهم.

وأوضح المحافظ على استمرار التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية كما أوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وأكد المحافظ على استمرار التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية كما أوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.



انهيار جزئى بحى الجمرك (2)



انهيار جزئى بحى الجمرك (3)