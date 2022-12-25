انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بكلية الحاسبات جامعة حلوان اليوم

كتب ــ محمد صبحى

تنطلق اليوم الأحد، امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى ب جامعة حلوان ، وذلك أول أيام ماراثون امتحانات نهاية التيرم وفقا الخريطة الزمنية للعام الجامعى.

قال الدكتور أسامة أمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان، إنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات اللوجيستية والترتيبات النهائية لانطلاق وتنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول حيث من المقرر انطلاقها يوم 25 ديسمبر الجارى وتستمر حتى 24 يناير 2023، مؤكدا أن الامتحانات ستعقد حضوريا بالكلية وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حرصا على راحة وسلامة الطلاب.

وأضاف الدكتور أسامة أمام فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن عدد طلاب الكلية يقترب من 5 آلاف طالب، وتم البدء فى امتحانات العملى يوم الأحد 18 ديسمبر الجارى ولمدة أسبوع، مشيرا إلى أن تم إعلان نتيجة امتحانات الميد تيرم وأعمال السنة للطلاب.

وتابع عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان، أنه تم إعلان جداول الامتحانات للطلاب إلكترونيا على موقع الكلية وصفحات التواصل ، لافتا إلى أن الجدول تم وضع بشكل دقيق واستطلاع رأى الطلاب حول الجدول الزمنى لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول .

وعلى جانب آخر، تواصل جامعة حلوان العمل فى المسابقة التمهيدية المؤهلة إلى مبادرة شباب من أجل التنمية لاستقبال مشروعات الطلاب بالفرق النهائية والدراسات العليا والمعيد والمدرس المساعد حتى يوم 20 يناير 2023 ، وذلك تمهيداً لإجراء التصفية الأولى داخل الجامعة.

وتتمثل رسالة المبادرة في رفع الوعى بمبادئ وأهداف التنمية البشرية المستدامة وتطبيقاتها فى مصر، وإتاحة الفرصة للشباب لمناقشة واقتراح مشروعات لتحقيق التنمية البشرية المستدامة من خلال التوعية بقضايا الوطن التى تعمل عليها الدولة علي مواجهتها، وتهدف المبادرة إلي تاهيل الشباب وتسليحهم بالادوات العلمية و البيانات اللازمة لطرح مشروعات قابلة للتطبيق.

وتشمل محاور المبادرة أولا: مسابقة أوراق السياسات (إعداد معلمين مؤهلين لاستراتيجية إصلاح التعليم – تنمية الوعى بقضايا تنظيم و تنمية الاسرة المصرية – تحسين الخدمات العامة ومكافحة الفساد – اصلاح منظومة الرعاية الصحية).

ثانيا: مسابقة المشروعات التنموية (التمكين الاقتصادى و الاجتماعى للمراة – المشروعات الصديقة للبيئة – دعم المنظومة الصحية – ابتكارات لتحسين الخدمات العامة تشمل قضايا الحوكمة و مكافحة الفساد).

وكانت جامعة حلوان أطلقت المسابقات التمهيدية لطلاب الجامعة للمشاركة فى مبادرة شباب من أجل التنمية التى تنظم بالشراكة بين وزارتى التخطيط و التنمية الاقتصادية ووزارة التعليم العالى و البحث العلمى (المجلس الأعلى للجامعات) وفقًا لرؤية المبادرة التي تهدف إلى تأهيل جيل من الشباب قادر على قيادة العمل العام فى مصر فى إطار الجمهورية الجديدة القائمة على مفاهيم المواطنة والعدالة الاجتماعية و الكرامة الإنسانية واحترام الاختلاف.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، منسق عام المبادرة بجامعة حلوان الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية.