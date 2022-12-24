جامعة حلوان تعلن نتائج مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى الكليات

كتب ـ محمد صبحى

انتهت فعاليات مسابقة الطالب و الطالبة المثاليين المركزية علي مستوي كليات جامعة حلوان التي نظمتها إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف عام الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، وراشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، عصام زكي مدير إدارة النشاط الاجتماعي.

وقام الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة بمشاركة الطلاب بفعاليات افتتاح وختام المسابقة وتوزيع الجوائز على الفائزين.

وفي كلمة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان لأبنائه الطلاب، حثهم علي بذل المزيد من الجهد وتمني لهم مزيدًا من التوفيق والنجاح، مشيرًا إلى أنه كان طالبا مشاركا في اتحاد الجامعة ويشارك في جميع الأنشطة الطلابية الرحلات والجوالة والأنشطة الثقافية والرياضة، يهتم بالطلاب المثاليين لأنهم النموذج الأمثل لكل طلاب الجامعة والذي يحتذي به في جميع القطاعات.

وأشار رئيس جامعة حلوان، إلى أنه لا يدخر جهدًا في دعم الأنشطة متيحًا لها الإمكانيات كافة حتي يستفيد منها جميع طلاب الجامعة، حتى تعود الجامعة لمكانتها الطبيعية بين الجامعات المصرية وتحتل المراكز الأولى في كل المسابقات وعلي كافة الأصعدة في جميع المجالات.

وهنأ رئيس الجامعة الطلاب علي حصولهم علي لقب الطالب والطالبة المثاليين علي مستوي كلياتهم، وهنأ الطلاب الفائزين علي مستوي الجامعة، وحثهم علي بذل المزيد من الجهد حتي يكونوا الأفضل دائمًا، ووعد بمفاجأة للطلاب المشاركين كافة، واختتم كلمته بتوزيع الجوائز وشهادات التقدير علي لجنة التحكيم والطلاب والطالبات الفائزين في المسابقة، وقام بمشاركة الطلاب والمحكمين من أعضاء هيئة التدريس بالتقاط الصور التذكارية.

وقام بتحكيم المسابقة عدد من أعضاء هيئة التدريس من كليات الجامعة المختلفة، وهم الدكتور محمد الدسوقي الأستاذ المتفرغ بكلية التربية ورئيس لجنة التحكيم، الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة والأستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية لتحكيم المظهر والشخصية، الدكتور محمد سعيد بكلية التربية الرياضية لتحكيم الأنشطة الطلابية، الدكتور خالد مالك وكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحوث لتحكيم مسابقة المعلومات العامة تحكيم الدورات التدريبية والعمل التطوعي، الدكتورة إيمان صبرى، الدكتور هشام محمد كلية التربية، لتحكيم اللغات من كلية الآداب الدكتورة فاطمة خليل اللغة الفرنسية، الدكتورة نرمين ممدوح اللغة الألمانية، الدكتورة نسمة حافظ اللغة الإيطاليه، الدكتور محمد الفقي اللغة الإنجليزيه، الدكتورة رشا عبد العظيم اللغة الإسبانية.

أسفرت النتائج في المسابقة عن ما يلي :-

نتائج الطالبات .

المركز الأول الطالبة فرح أحمد مدحت.. كلية الطب

المركز الثاني الطالبة أزهار أحمد عبد العال كلية الآداب

المركز الثالث الطالبة فرح طارق أحمد حمدي كلية السياحة والفنادق

المركز الرابع الطالبة ملك محمد نزيه الدهيبي. كلية الهندسة بالمطرية

المركز الخامس الطالبة تقوي صالح زكريا كلية الصيدلة

أما نتائج الطلاب فكانت كما يلي :-

فاز بالمركز الأول الطالب .. كيرلس فاضل بطرس كلية الصيدلة

المركز الثاني الطالب بسام وليد محمد حلمي كلية التربية الرياضية بالهرم

المركز الثالث الطالب جون صبري سعد غبريال بكلية الفنون التطبيقية

المركز الرابع الطالب هشام عبدالله حلمي كلية الفنون الجميلة

أما المركز الخامس للطالب محمد أحمد عصمت كلية التربية الفنية.

وشارك طلاب الاتحاد بجامعة حلوان في تنظيم المسابقة، وهم عصام الدين محمد أمين الاتحاد، محمد أحمد حسن أمين اللجنة العليا للنشاط الاجتماعي.